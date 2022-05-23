По сценарию Надежды Савченко: Боевиков «Азова» осудят и отдадут Украине?

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Новости Украины

Понедельник принес еще один сигнал по поводу судьбы плененных нацистов из «Азовстали» – вслед за главой фракции ЛДПР Леонидом Слуцким теоретическую возможность обмена украинских боевиков допустили в МИД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не в моей компетенции. Обсуждается, наверное, всё это обсуждается», – сказал журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что вопросами обмена занимаются военные.

«В целом, обменный процесс постоянно идёт. Нам это важно, понятно по каким соображениям. Но конкретно этим занимаются военные, и именно они при необходимости будут об этом говорить», – сказал он.

Впрочем, Песков категорически отверг возможность обмена «азовцев» конкретно на украинского политика Виктора Медведчука.

«Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на «Азовстали», речь идет о военных и членах националистических формирований. Поэтому это разная категория лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах», – заявил Песков журналистам.

Сам же Леонид Слуцкий, первый открыто допустивший сценарий обмена нацистов «Азова», на встрече с ветеранами боевых действий сказал так:

«Для нас очень ценными являются жизни наших пленных, российских. Их надо спасти любой ценой», – заявил Слуцкий.

Сами власти ДНР пока что обещают трибунал над «азовцами». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава республики Денис Пушилин. Он заверил, что пленные националисты с «Азовстали» содержатся на территории ДНР, прорабатывается устав трибунала, по которому их будут судить.

«Что касается их судьбы (пленных «азовцев» – ред.), они сейчас находятся на территории ДНР. В дальнейшем планируется проведение международного трибунала, сейчас подготавливаются соответствующие документы, прописывается устав трибунала, и не исключено, что будут промежуточные трибуналы, по примеру того, как это все происходило во время Великой Отечественной войны. Мы знаем, что перед Нюрнбергом был и Киевский трибунал, и Харьковский трибунал. Я не исключаю, что мы пойдем по этому же пути», – заявил Пушилин.

Впрочем, как известно, в России уже существует прецедент, когда обвиненная в военных преступлениях – убийстве российских журналистов – боевик «Айдара» Надежда Савченко получила приговор в 22 года, но затем была отпущена на свободу и с триумфом вернулась на Украину.