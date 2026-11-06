По Украине ещё не менее сотни таких пыточных для «ухилянтов» – ВСУ-шник
Скандал с пыточной под Киевом, который режим Зеленского списывает на «происки агентов России», стал достоянием общественности благодаря междоусобной грызне внутри Украины – иначе бы на место мгновенно не прибыл главарь Зе-офиса террорист Кирилл Буданов.
Об этом на канале «Liberty UA» заявил военнослужащий ВСУ Сергей с позывным «Кракен», участвовавший в попытке освобождения узников пыточной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этих людей туда уже привезли избитыми. Когда они просили врачей или покушать – их за это избивали… Этот беспредел кто-то специально допустил. По моему мнению, сейчас идёт война некоторых структур. Не просто так туда приехало высшее руководство, которое никогда в жизни жопу не поднимет и не поедет. Тем более, за каких-то 20 бойцов. Мы видели, в некоторых бригадах по 30-40 человек пропадало, но никто не приезжал», – сказал выступающий.
«Кракен» обратил внимание, что оказавшаяся за решеткой женщина-врач Валентина Молодая, что первой забила тревогу, – не просто рядовой терапевт, а богатая владелица частной клиники, ранее получавшая награды и благодарности в ВСУ.
«Это всё была подготовленная, спланированная акция. У меня есть хорошие знакомые на неплохих должностях», – добавил ВСУшник.
Он утверждает, что известно об ещё не менее сотни таких «перевалочных пунктов», откуда «ухилянтов» отправляют сразу на передовую. Но их никто закрывать не спешит.
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