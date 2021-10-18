Погребинский: «Наступает энергетический коллапс. Пора вводить ЧП»

18.10.2021 08:22 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские власти должны ввести чрезвычайное положение на местных уровнях, чтобы отменить договорённости частных компаний с областными администрациями о поставках газа по завышенным ценам.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ситуация коллапса или нет, я для себя пытался понять общаясь со своими коллегами экономистами. Часть говорит, что если в феврале будет холодно – будет кошмар, люди позамерзают. Другие говорят, что коллапс уже начинается, стоит посмотреть, что происходит в областях, где люди жалуются на холод», – отметил эксперт.

«Я понял, что ситуацию можно решить вводом чрезвычайного положения на местном уровне, тогда договорённости о поставках газа, которые заключали частные компании с администрациями, могут быть отменены без последствий. Поскольку компании хотят сильно много денег, а Кабмин может заставить «Нафтагаз» продавать кубометр газа по цене 7,42», – сказал политолог.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что при текущем росте цен на газ на Украине не останется ни малого, ни среднего бизнеса.

Кроме того, в Киеве отметили, что для прохождения пиковых периодов в зимние холода Украине не хватает порядка 20 миллионов кубометров газа в сутки.