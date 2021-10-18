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18.10.2021 08:22 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Украина, Энергетика
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Погребинский: «Наступает энергетический коллапс. Пора вводить ЧП»

Новости УкраиныУкраинские власти должны ввести чрезвычайное положение на местных уровнях, чтобы отменить договорённости частных компаний...

Украинские власти должны ввести чрезвычайное положение на местных уровнях, чтобы отменить договорённости частных компаний с областными администрациями о поставках газа по завышенным ценам.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ситуация коллапса или нет, я для себя пытался понять общаясь со своими коллегами экономистами. Часть говорит, что если в феврале будет холодно – будет кошмар, люди позамерзают. Другие говорят, что коллапс уже начинается, стоит посмотреть, что происходит в областях, где люди жалуются на холод», – отметил эксперт.

«Я понял, что ситуацию можно решить вводом чрезвычайного положения на местном уровне, тогда договорённости о поставках газа, которые заключали частные компании с администрациями, могут быть отменены без последствий. Поскольку компании хотят сильно много денег, а Кабмин может заставить «Нафтагаз» продавать кубометр газа по цене 7,42», – сказал политолог.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что при текущем росте цен на газ на Украине не останется ни малого, ни среднего бизнеса.

Кроме того, в Киеве отметили, что для прохождения пиковых периодов в зимние холода Украине не хватает порядка 20 миллионов кубометров газа в сутки.

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