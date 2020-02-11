Погребинский рассказал, чья голова может полететь вслед за Богданом

11.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сегодняшняя отставка главы Офиса президента Украины Андрея Богдана может повлечь за собой ряд других увольнений, в том числе переформирования МИД.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас позиции людей, которые опирались на Богдана, будут ослаблены и есть большая вероятность того, что они будут уволены. Политика в Офисе относительно внешней политики не формировалась Богданом, он на неё влияния не имел, и я думаю, что тут каких-то серьёзных изменений ждать не стоит.

Те рекомендации, которые давал помощник президента, а сейчас глава Офиса Ермак, мне кажется, были как раньше, так и сейчас, просто позиции у Ермака усилились, и, возможно, он будет иметь большее влияние, в том числе и на кадровую политику, в том числе и в вопросах внешней политики, и я надеюсь, что может время пребывания на посту министра иностранных дел проходит, и мы будем свидетелями переформирования МИД», – заявил Погребинский.