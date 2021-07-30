Польша дрогнула перед Вашингтоном – новым послом станет Бжезинский-младший

30.07.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Получила развитие конфликтная ситуация вокруг назначения нового посла США в Польше Марка Бжезинского, сына известного идеолога американских «ястребов» Збигнева Бжезинского. Его кандидатура не устраивала Варшаву, но в итоге польский МИД всё же дал согласие на приезд посланника. Местное правительство пытается найти выход из довольно сложных в последние времена отношений с Вашингтоном.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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США оставались без посла в Варшаве уже несколько месяцев, с момента, когда этот пост покинула Жоржет Мосбахер – ставленница Дональда Трампа, известная не очень дипломатическим поведением.

В качестве ее преемника американцы предложили Марка Бжезинского – безусловно опытного чиновника, дипломата и эксперта по международным делам, особенно известного своим интересом к Восточной и Центральной Европе.

Влиятельный клан Бжезинских разделился на «республиканцев» и «демократов», сохраняя влияние независимо от результатов выборов в США. Марк Бжезинский известен своим сотрудничеством именно с демократами; работал и с администрацией Билла Клинтона, и Барака Обамы. Будучи классическим представителем американского либерально-демократического истеблишмента, поддерживал разного рода цветные революции на постсоветском пространстве, особенно на Украине.

Кандидатура Бжезинского на посла в Варшаве была неприемлема для правящей партии «Право и Справедливость» в силу нескольких причин. В частности из-за того, что американский политик, так же, как и его скончавшийся в 2017 отец, выступал с прямой критикой любимого польскими элитами Трампа, относясь довольно скептически также к партии Ярослава Качиньского. Еще перед смертью Збигнев Бжезинский публично предположил, что у лидера «ПиС» есть определенные психические отклонения.

Поэтому, многим в правящей партии понравилась идея, чтобы заблокировать приезд Марка Бжезинского под предлогом юридических проблем. Послом иностранного государства не может стать человек, у которого имеется польское гражданство, даже если оно второе.

Родившийся в 1965 году в США американский политик мог по действующему тогда закону автоматически стать гражданином Польши на основе гражданства своего отца.

По правилам, родители Бжезинского-младшего до наступления его совершеннолетия должны были заявить, какое второе гражданство будет у мальчика.

Чтобы пойти на встречу Вашингтону, юристы польского МИДа обнаружили лазейку. Официальных свидетельств публичного заявления о польском гражданстве Бжезинского-младшего вроде бы как не нашлось. Зато был поднят межгосударственный договор стран Восточного блока, в соответствии с которым, в случае отсутствия декларации гражданства родителями, совершеннолетний человек получает гражданство своей матери. А мать Бжезинского была гражданкой тогдашней Чехословакии. В итоге польский МИД признал Марка Бжезинского чехом.

Итак, осенью новый американский посол в Варшаве должен вступить в должность. А польские избиратели получили новый урок – вопреки воинствующей консервативной риторике, правительство «ПиС», как обычно, готово к всевозможным уступкам, лишь бы не обидеть «стратегического партнера».