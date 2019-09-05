Польша предъявляет претензии Белоруссии, Украине и Литве

05.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Многочисленные заявления президента Польши Анджея Дуды о «преступности» пакта «Молотова-Риббентропа» и «советской оккупации» Польши направлены в первую очередь на Украину и Белоруссию.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сегодня бессмысленно взывать к России с требованием признания Советского Союза «оккупантом» и намекать на репарации.

«Бенефициарами стали УССР и БССР в той терминологии, которая была. Украинская и Белорусская Советские Социалистические Республики, а также Литовская Советская Социалистическая Республика, позже независимая Литва, независимая Республика Беларусь, независимая Украина. Но все, что они получили, с ними и осталось, начиная с Вильнюса для литовцев. Если это все преступно получено было, то вопрос, а что с этим делать дальше?», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что этот вопрос постоянно поднимает Польша.

«Конечно, они хотят сначала, чтобы им там что-то Россия, вернее, заявляя претензии России, на самом деле им Россия ничем помочь не может. Реально. Когда они обращаются к России, на самом деле они предъявляют претензии, в первую очередь, Украине, Белоруссии и Литве. Но, в первую очередь, Украине. Поэтому надо всегда очень четко реагировать и понимать, о чем они говорят», – заявил Джангиров.

Как сообщал «Политнавигатор», на днях в Польше пустили поезд с картой, на которой ряд украинских городов обозначены как польская территория.