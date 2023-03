Польские патриоты возмущены очередным этапом украинизации

Польский государственный телеканал TVP решил пригласить украинских вещателей в польскую студию для записи сезона программы The Voice of Ukraine. TVP полностью профинансирует съёмки, сообщают польские СМИ.

Это очередной этап украинизации Польши, считают эксперты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Программа The Voice of Poland уже много лет пользуется огромной популярностью в Польше. Украинская версия шоу также была очень популярна, но её производство было прекращено из-за начала войны. Однако ныне принято решение о записи The Voice of Ukraine в Польше. Варшавская студия польской версии программы на время записи станет домашней и для украинской.

«Польское телевидение имеет лицензию на The Voice of Poland. На Украине лицензия на The Voice of Ukraine принадлежит каналу «1+1», но на данный момент у него нет производственных и бюджетных возможностей для создания такого проекта. Мы пригласили украинских вещателей снять The Voice of Ukraine вместе с нами, в нашей студии, в нашей сценографии, на украинском языке», – заявил президент TVP Матеуш Матышкович.

TVP также покроет все расходы по украинскому проекту. Сотрудничество между каналами будет основываться на бартерном принципе.

«Мы сделаем это бесплатно для них. Мы получим лицензию на трансляцию этой программы, чтобы граждане Украины, которые находятся в Польше, могли видеть «Голос» на своём языке, со своими артистами. Украинская сторона получит от нас в рамках этого бартера готовый продукт для трансляции на Украине», – пояснил Матышкович.

Скорее всего, съемки программы начнутся до конца этого лета. Президент TVP при этом специально отметил, что съёмки украинской программы не угрожают польской.

«Этот формат не заменит The Voice of Poland» – подчеркнул он.

Как заявил в эксклюзивном комментарии «ПолитНавигатору» польский политолог Конрад Рэнкас, речь идёт о прогрессирующей украинизации польского публичного пространства.

«Украинская реклама на телевидении и билборды на улицах, украинские субтитры фильмов и передач, украиноязычный канал с мультфильмами на популярной цифровой платформе, выступления украинских групп, украинские клубы и рестораны в польских городах, идея отправить украинскую певицу Aelin как представителя Польши на «Евровидение» и т.д. Можно множить примеры, благодаря которым медиа и коммерческая среда в Польше выглядят как одна большая сине-жёлтая (а иногда даже красно-чёрная) ярмарка», – сказал Рэнкас.

С другой стороны, по его оценке, при ближайшем рассмотрении легко увидеть, что эта украинизация более чем поверхностна.

«Мало того, что она ограничивается избранными элементами поп-культуры, примитивными развлечениями и пропагандой, – на самом деле она не столько культивирует украинство, сколько создает и направляет его. Речь идет скорее о гибридизации, создании новой, лишённой корней массы – для замены как украинского, так и польского сознания внутри новой геополитической общности. Это полностью является делом рук англо-саксонской культурной и идеологической гегемонии. Эта антикультурная идеологическая обработка угрожает как полякам, так и украинцам», – считает польский эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», среди фаворитов отборочного турнира, на котором определят представителя Польши на «Евровидении-2023», оказалась певица с Украины Татьяна Дьяченко (сценический псевдоним – Aelin).