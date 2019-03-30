Порошенко похвастался жёстким разговором с Путиным по телефону

30.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко в своем предвыборном интервью похвалился способностью вести жесткие переговоры с Владимиром Путиным. Украинский президент рассказал, как отверг инициативу Москвы по назначению послом в Киев Михаила Бабича, который сейчас представляет интересы РФ в Минске.

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«Отсюда осуществляется вся связь. Например, отсюда я говорил с президентом России Владимиром Путиным, когда сообщил ему, что его посол Бабич, поскольку он разведчик, в условиях текущей деятельности, агремана от президента Украины и украинского государства не получит.

Безусловно, это предусматривает разговор президентом, я ему об этом сообщил, господин Путин был очень недоволен, но поведение, которое он (Бабич – прим. ред.) сейчас демонстрирует в Белоруссии, только убеждает и подтверждает, что мое решение касательно этой кандидатуры посла Российской Федерации было абсолютно правильным и мы исходили из интересов Украины», – рассказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Также, по словам Порошенко, до 2014 года все конфиденциальные разговоры Киева с другими странами осуществлялись через Москву, которая якобы имела возможность их прослушивать.

«Раньше вся система советской связи шла через Москву, и Москва абсолютно свободно прослушивала все системы. До 2014 года Москва имела возможность перехватывать разговоры, которые велись по конфиденциальной связи, даже если они были не с Москвой – разговоры с Белоруссией, Казахстаном, странами-бывшими членами СНГ. Если была установлена конфиденциальная связь советского образца, она перехватывалась и распечатывалась Москвой», – добавил украинский президент.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол Михаил Бабич не видит разницы между федеральным округом и независимым государством.