Порошенко вернулся

30.03.2020, Киев, Сергей Устинов

После сегодняшних голосований в Раде Украина стала на шаг ближе к получению кредита МВФ и одновременно к острому политическому кризису и досрочным перевыборам.

Еще с утра ничего не предвещало бури. В воскресенье политики и их челядь легли спать с убеждением, что предстоящая в понедельник внеочередная сессия парламента будет скучной и рутинной – после неожиданного вброса компромата против брата президентского администратора Андрея Ермака произошло своеобразное «обнуление» уже казалось, согласованной повестки – наиболее спорные вопросы, за которые не набирались голоса, были сняты с повестки. Осталась борьба с коронавирусом, бюджет и назначения двух министров в правительство – финансов и здравоохранения.

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Однако, на то, что торги шли буквально до последней минуты, указывает показательная депутатская пощечина президенту – отправив в отставку Емца и Уманского, Рада демонстративно провалила голосование по утверждению их сменщиков. Причем, оба раза для позитивного результата не хватило каких-то двух-трех голосов. В результате вопрос о назначении министра энергетики вообще решили снять с обсуждения от греха подальше. Также провалили и предложенные правительством сокращения бюджетных расходов на этот год.

Так что депутатам пришлось собираться дважды. И уже на втором за день заседании Рада все-таки удовлетворила хотелки президента. Украинскими финансами теперь будет рулить совладелец «Национальной лотереи» Марченко, а медициной – бывший одесский губернатор времен Порошенко Степанов, запомнившийся украинцам публичными препирательствами с экс-президентом в прямом телеэфире и саботажем предвыборных соцвыплат во вверенной ему области, вследствие чего в Одесской области не сработала программа подкупа избирателей в пользу Порошенко.

Видимо, за ширмой видимого спокойствия, когда наблюдатели вздохнули, решив, что кризис откладывается, шли какие-то малопонятные и мутные торги, так что к вечеру вместе с позитивными для Зеленского голосованиями в повестке дня снова оказались и земля и «антиколомойский закон». Одновременно стало известно об отставке раздражавшего «патриотов» и партию войны советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, за компанию с которым с той же должности ушли и нардепа-«слугу» от Луганщины Максима Ткаченко, входившего в группу Сивохо. Означает ли это, что штатный миротворец от власти стал банальной «разменной монетой» в торгах с депутатами за голосование по важным для Зеленского законопроектам? Думается, это вопрос без ответа.

Наконец, главный итог парламентского дня. «Антиколомойский» закон принят в первом чтении. Поправки к закону о земле как раз принимают в те минуты, когда пишется этот текст, и вероятность его принятия также высока как никогда.

Политически сегодняшний день можно рассматривать как тактический выигрыш Зеленского и его окружения ценой собственной стратегической капитуляции уже в среднесрочной перспективе.

Сегодняшние голосования обнажили три свершившихся факта. Во-первых, потерю управляемости монобольшинством со стороны президентской канцелярии, когда нужные ей решения голосуются уже не по свистку, а в результате торгов и отступных.

Во-вторых, раскол в монобольшинстве, в результате чего добирать недостающие голоса пришлось на стороне.

Ну и, в-третьих, что самое скандальное, голосование за «антиколомойский» закон стало финальной красной чертой под ситуативным сотрудничеством с Офисом президента ориентированной на Коломойского депутатской группы «За будущее!», на голоса которой Зеленский прежде мог железно рассчитывать в тех случаях, когда на его корабле бунтовали «соросята».

Главный политический итог дня в том, что впервые с момента начала работы Рады нынешнего созыва, в ней образовалась коалиция «Слуги народа», Порошенко и «Голоса». Все скандальные решения сегодняшнего дня были проголосованы силами исключительно этих трех фракций. Что дало повод наблюдателям говорить о закулисном сговоре власти с Порошенко и агентами Запада.

Близкий к власти телеграм-канал сообщает подробности этой сделки. По его информации, в обмен на поддержку со стороны Порошенко президентских законопроектов, на торги были выставлены заведенные против экс-президента и его присных уголовные дела.

Также высокие договаривающиеся стороны обсуждают места в правительстве, кресло главы НБУ и главного таможенника и должности ряда губернаторов. Что же до рядовых депутатов от «Слуги народа», то их манили банальным «калачом». Называются суммы от $ 10 до $100 тысяч за голосование +возможность закрепиться в своём регионе, право выдвигаться на мэрские выборы самому или выдвинуть своего человека, и лоббирование своих людей в местную исполнительную вертикаль.

Собственно, собранное таким методом большинство сегодня и сделало шаг навстречу пожеланиям МВФ.

Подтверждает коалицию «Слуги» с Порошенко и «Голосом» и известный юрист Андрей Портнов. По словам которого «между властями и Порошенко произошла договорённость о поддержке его фракцией решений, необходимых для получения транша МВФ.

Взамен голосов фракции главного государственного и военного преступника, ему обещают послабление уголовного преследования и координацию с ним юридических действий по постепенному выводу из уголовных производств. Если совсем простым языком — торгуют с преступником за деньги МВФ».

На фоне так и не уволенного из таможни Максима Нефьодова – это еще одна тактическая победа тех, кого на Украине принято называть «соросятами».

Как и увольнение Сергея Сивохо, которое, несомненно, станет показателем слабости позиций президента Зеленского в глазах России и Донбасса, где лишний раз убедятся в том, что украинский президент не готов отстаивать своих людей и сдает их при малейшем давлении со стороны.

Фактически сегодня в парламентском зале были открыты двери перед стоящим на пороге масштабным политическим кризисом. Самым серьезным за все последние годы, может быть, даже со времен Майдана.

Кризис пока еще не вошел в дом. И хорошо, если все закончится лишь внеочередными выборами парламента и появлением нового правительства, как прогнозирует тот же Портнов, говоря о начале политической делигитимизации нынешней власти.

На самом деле нынешняя ситуация может запустить и такие сценарии, которые приведут к попыткам установить авторитарное правление – благо, кандидатов на роль «сильной руки» хоть отбавляй.

К чему это все приведет в финале, и кто выйдет победителем и станет «царем горы», предсказать не может никто. Прозвучит банально, но нынешняя власть – это не что-то сплоченное, монолитное и стабильное. Это гремучая и подвижная смесь разнонаправленных групповых интересов, которые иногда случайно совпадают с государственными, а иногда нет. Которые сегодня пересекаются, а завтра нет.

Сегодня, например, Коломойский и Медведчук дружат против Сороса и МВФ, а завтра уже Коломойский и Аваков будут дружить против усиления Медведчука в компании с Порошенко. Который сегодня помог Зеленскому расчистить путь к получению кредита от МВФ.

Вряд ли принятые сегодня законы удастся «откатить» назад по причине нарушения регламента при их принятии, как на то рассчитывают лоббисты Коломойского. Скорее всего, политические последствия сегодняшних решений уже неизбежны. И вопрос лишь в том, как себя поведут депутаты, ориентированные на олигарха. Дойдет ли в итоге дело до формализации раскола среди «слуг».

Вряд ли Зеленский решится в таком случае на переформатирование коалиции и открытый союз с Порошенко. Такой союз невыгоден политически обеим сторонам. Так что, вероятнее всего, пока что власть будет купировать кризисные явления под прикрытием карантина, сдерживая, в том числе и протестную активность на улицах, а вот уже осенью придется снова корректировать бюджет и вместо отмененного финансирования местных выборов изыскивать деньги на проведение выборов парламентских. Неплохая ирония судьбы, честно говоря.

С определенной натяжкой произошедшее сегодня можно рассматривать, как ползучее возвращение Порошенко. Который впредь будет лишь укрепляться, просто в силу логики вещей и политических процессов, даже если его партия формально не станет электоральным лидером, а лично Петр Алексеевич больше не усядется в президентское кресло. Это не значит, что режим Зеленского схлопнется уже завтра. Но сегодняшняя политическая капитуляция запустила сценарий обрушения всей системы нынешней власти, ее политического и экономического банкротства. Избежать такого сценария способны только очень талантливые и искушенные в политических интригах люди или же баловни судьбы.

Есть большие сомнения в том, что люди, собравшиеся сегодня вокруг Зеленского, настолько мастера в искусстве политической эквилибристики, что сумеют удержать ситуацию под контролем и адекватно оценить грозящие системе сторонние риски. Причем, речь идет даже не о верхнем уровне, не о какой-то макрополитике. В условиях управленческого кризисе можно доиграться до самых банальных бунтов прямо в столице из-за резкого снижения уровня комфорта обывателя.

Потому что политические игры политическими играми, но кто-то должен обеспечивать каким-то образом жизнедеятельность как таковую. Вода должна быть горячей, отопление зимой должно быть, мусор должен вывозиться, ну и тому подобное. И хотя руководство имени Зеленского косит под технократов, но это определенно самолёт, построенный из соломы. И будет еще хорошо, если управленческий коллапс закончится всего лишь повышением спроса на оружие, а не протестами на Банковой.

Ну а насколько Зеленский и дальше останется баловнем судьбы – вопрос не к политологам, а, скорее, к высшим силам.