После шести лет войны в Киеве осознали, что фактически потеряли Донбасс

07.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нынешняя украинская власть должна прекратить следовать курсом своих предшественников, разваливших страну, и попытаться вернуть Донбасс в состав Украины мирным путём.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил руководитель центра «Третий сектор», украинский политолог Андрей Золотарёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говоря о приверженности Минским соглашениям – Порошенко подписал их. Но, тем не менее, он проводил политику выталкивания Донбасса из Украины. Нам нужно дать ответ на элементарный вопрос: хотим ли мы, чтобы Донбасс был частью Украины?

Если мы будет продолжать выталкивать Донбасс, иными словами, делать то, что делал Порошенко (в конце концов, за пять лет власти Порошенко Донбасс отдалился от Украины, и это факт), нужно называть вещи своими именами.

Поэтому должно быть принципиальное решение. Если Донбасс наш, то мы должны не принимать таких законов, которые отталкивают Донбасс от Украины, усиливать экономическую связь. Во всяком случае, тот, кто торгует, не воюет», – призвал политолог.

Напомним, ранее ЦИК Украины поразил в правах более 500 тысяч жителей подконтрольной Украине части Донбасса, фактически введя прямое военное управления регионом Владимиром Зеленским.