Поставки оружия на Украину спровоцировали политический кризис в Болгарии

В Болгарии разгорается противостояние между президентом и правительством страны. Камень преткновения – военная помощь Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Противостояние президента Болгарии Румена Радева и нескольких последних правительств страны, отличавшихся откровенной евроатлантической ориентацией, имеет давнюю историю. Пока премьер-министром был глава партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) Бойко Борисов, слишком острых конфликтов удавалось избегать. Справедливости ради, нужно признать, что удавалось это во многом благодаря хитрости и изворотливости самого Борисова. Ряд источников приписывают последнему – цыганское происхождение, и его природная «изобретательность» долгое время позволяла тушить «политические пожары» в государстве. Борисов умудрялся просить президента Путина о «братском отношении» при согласовании несостоявшегося проекта «Южный поток», одновременно отмечаясь антироссийскими высказываниями в СМИ.

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Приход в болгарскую политику, приехавших из Канады «молодых реформаторов» – Кирилла Петкова и Асена Василева, обострил конфронтацию между президентской и парламентской ветвями власти до предела. Петков и Василев, несмотря на то, что болгарами они являются только по паспорту и всю свою сознательную жизнь прожили за океаном, успели соорудить свою партию – «Продолжаем перемены», и даже, некоторое время, поуправлять государством.

Политический сговор недавних яростных соперников – Петкова и Борисова, соответственно и их партий – ГЕРБ и «ПП», был санкционирован (или, навязан?) посольством США в Софии. Попасть в члены правительства и в министерские кресла можно было только по прямой рекомендации этого американского учреждения. Таким образом, возник новый кабинет министров, который в народе называют «двухголовым монстром», или «правительством войны».

Всё последнее время нарастало напряжение между новой правящей коалицией и президентом, поддержанным местной оппозицией – партией «Возрождение» и БСП (социалисты). Главным поводом для непримиримых разногласий стало превращение Болгарии в новый антироссийский форпост в Юго–Восточной Европе и участие страны в оказании военной помощи Украине.

Президент Радев – бывший генерал, военный летчик, позиционирующий себя в качестве государственного деятеля, а не политика, остался верен своим взглядам и высказался по «украинскому вопросу» совершенно прямо и жестко.

«Чем больше оружия потребляет война в Украине, тем быстрее нарастает число жертв и разрушений. Давно пора трезво и объективно задуматься о войне на Украине. К сожалению, в такие критические времена, у болгарских правителей нет собственного мышления, мнения и позиции. Украина настаивает на продолжении этой войны, но счет оплачивает вся Европа. Направление военной помощи Украине углубляет конфликт и увеличивает риск для нашей национальной безопасности».

На просьбу журналистов прокомментировать итоги саммита НАТО в Вильнюсе и позицию Болгарии, глава государства указал, что на правительство в Софии повлияет мнение основных государств альянса о том, что ускоренное принятие Украины в НАТО на данный момент абсолютно неприемлемо. Румен Радев напомнил, что в прошлом году его жестко критиковали именно из-за его позиции против курса на конфронтацию с РФ. Но глава государства привел в пример недавние слова министра обороны Великобритании, который несколько дней назад заявил, что Королевство не может быть складом для вооруженных сил Украины.

«Должны ли это говорить и другие министры обороны, чтобы остановить наших правителей, не позволить им рассматривать болгарские вооруженные силы, как склад для вооруженных сил иностранной армии?».

Столь резкое заявление Радева, президента страны, являющейся членом ЕС и НАТО, было связано с началом официальных (!) поставок военной техники войскам украинского режима – 100 бронированных машин, преимущественно БМП. Откровенно говоря, помощь эта довольно условная, машины была закуплены болгарами 40 лет назад.

Большее беспокойство Румена Радева и его команды вызвало заявленное новым министром обороны Болгарии, Тодором Тагаревым, присоединение страны к инициативе Европейского оборонного агентства о поставке ВСУ «миллиона 155-мм артелерийских снарядов» и других боеприпасов.

В прессе и прежде появлялись сообщения о том, что Болгария обеспечила Украину оружием, боеприпасами и топливом, на несметные миллиарды долларов. Об этом громко заявлял лидер партии «Продолжаем Перемены» Кирилл Петков. Якобы, эти поставки осуществлялись в условиях секретности и через третьи страны.

Болгария, еще со времен СССР и «Варшавского договора», обладала мощным комплексом оружейных предприятий. Естественно, это оружие они продавали и продают. И торговцу совершенно безразлично, кому попадет в руки опасная продукция. Большинство операций по продаже вооружений болгарского производства осуществлялось через частные компании. Однако сейчас ситуация совершенно иная. Опустошаются резервы самого государства, и не за «звонкую монету», а за призрачные обещания американцев помочь в модернизации вооруженных сил этой балканской страны!

Вот что пишут по этому поводу немногие, оставшиеся адекватными, болгарские СМИ, цитата из публикации информационного портала «Български новини»:

«В течение нескольких месяцев президент Болгарии Румен Радев боролся за то, чтобы его страна не присоединилась к усилиям ЕС по производству 155-мм артиллерийских снарядов для Украины. Казалось, что в июне он проиграл эту битву, когда проукраинский министр обороны Болгарии заявил, что его страна, как союзник НАТО, «не исключает» возможности производства боеприпасов местными фирмами. Даже болгарские официальные лица, сочувствующие Украине, отметили, что их армия, в основном вооруженная Советским Союзом, не имеет запасов боеприпасов, разработанных НАТО, и заявили, что их страна располагает только возможностями (!) «экспериментального производства». После того как Радева оттеснило новое проевропейское правительство, сформированное в июне, официальные лица посетовали, что Болгария не сможет быстро внести свой вклад в план Европейского Союза по отправке в Украину миллиона 155-мм снарядов».

Фактически, речь идет о том, что у Болгарии просто нет необходимых ресурсов для поставок ВСУ! Истеричные попытки нового руководства государства присоединиться к европейскому (читай – американскому) курсу по накачиванию Украины оружием, грозит оставить саму Болгарию без любых средств защиты, практически – без армии, без минимальной возможности обезопасить себя, в случае любой агрессии.

При всей прозрачности сложившейся ситуации, большинство местных СМИ, находящихся на финансировании заокеанских «партнеров», развернули невиданную по своему масштабу информационную травлю Румена Радева. Комментаторы от правых партий несут явную околесицу, изнывая от ярости и негодования.

Однако они прекрасно осознают, что рейтинг популярности у народа президента Радева существенно выше, чем у любого болгарского политика. Проблема состоит в том, что реальные возможности президента, по болгарской конституции, очень ограничены. Остановить развитие катастрофической ситуации по втягиванию страны в прямое вооруженное противостояние Радев может, лишь выйдя из предписанной конституцией «тени».

Желание получить большее влияние на политику государства у него есть, недаром он недавно, в ответ на очередное кровожадное заявление русофоба и министра обороны Тодора Тагарева, напомнил последнему, что именно президент является главнокомандующим армией, в соответствии с законом…

Румен Радев, опираясь на поддержку оппозиционных партий и народа, мог бы попытаться спасти Болгарию от окончательного разорения и потери самой государственности. Не знаю, хватит ли у него, и его команды, политической мудрости и мужества пойти на какие-то радикальные шаги.