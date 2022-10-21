Президент Сербии готов уйти в отставку, чтобы не принимать ультиматум Запада по Косово

21.10.2022  16:10 (Мск), Белград
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия


Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассматривает вариант ухода в отставку, поскольку это позволит Сербии выиграть время в условиях сильного давления, оказываемого Западом в вопросе Косово, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выступая вечером 20 октября на телеканале «Prva», президент Сербии Александр Вучич отметил: он не говорит, что скоро уйдет в отставку, но такой вариант тоже должен рассматриваться.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассматривает вариант ухода в отставку, поскольку это позволит...

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По словам Вучича, в крайнем случае он готов рискнуть карьерой ради мира и стабильности своей страны.

«Это не бег от ответственности. Я могу подумать об уходе в отставку ради государства, чтобы выиграть время для поиска решения. Но на данный момент я его не вижу», – заявил сербский лидер.

Он отметил, что Западу нужно как можно скорее решить проблему Косово, чтобы устранить прецедент, на который ссылается Россия.

«Это даст Сербии время от шести до девяти месяцев. Я бы больше не смог баллотироваться, но выиграл бы время для нашей страны, чтобы спасти её» – сказал Александр Вучич.

Здесь он подразумевает, что до избрания нового президента Сербии некому будет подписать документ о признании независимости провозглашённой албанскими сепаратистами «Республики Косово» (согласно Конституции Сербии и Резолюции СБ ООН 1244 – сербский автономный край Косово и Метохия).

Как сообщал «ПолитНавигатор», Запад ультимативно требует от Сербии признать независимость «Республики Косово» до 24 февраля 2023 года.

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