«При обнаружении обломков ракет…»: Как живет Одесса в момент антироссийского психоза на Украине

Новости Украины

В раннем советском детстве я боялась двух вещей — Индейца Джо и атомного взрыва. Ежели труба на кочегарке дымит, то все — это он, ядерный гриб…

Учитывая истерию и контент местных новостей, страшно представить, чего боятся дети нынешние.

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«Разведывательные самолеты НАТО патрулируют небо над Черным морем», «Самоходная артиллерийская установка «Богдана» сделала 450 выстрелов натовскими снарядами», «На Юге Одесской области испытывают новые американские ракеты» — и так с утра до вечера.

При этом, при «всей широте поражения» виртуального врага, поражают и ЦУ от военных:

«При обнаружении обломков ракет, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов немедленно сообщите командованию полигона и до прибытия специалистов ограничьте доступ людей к указанным предметам».

И сразу возникает вопрос: а где мирный гражданин, предположительно, должен обнаружить обломки ракет? В палисаднике, на площадке детского сада, в больничной палате или у себя в спальне?

Тем более когда «ядерный чемоданчик» находится в руках тех самых милитаристов без кукухи, которые палят друг в друга из автоматов, как это случилось в Днепропетровске. А, я преувеличиваю? Ну, тогда в руках таких персонажей, как начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы, у которого нашли паспорт гражданина Колумбии, миллионы долларов и недвижимость по всему миру, или как командир Одесского отряда морской охраны тоже Госпогранслужбы, который вынюхал какую-то там государственную тайну и пропал без вести. Или как у генералов, которые хвастаются натовскими подачками в виде разведывательных дронов, а потом, во время учений, направляют их друг на друга и — бах, нету… И это тоже с утра до вечера.

Но бояться при этом вынужденному гражданину Украины надлежит Путина…

Однако это еще не все меры, предпринимаемые для того, чтобы вогнать население в панику.

Недавно, после «минирования» памятника Дюку и новогодней елки на Дерибасовской, я предположила, что в свете «нападения России» подобные «диверсии» пойдут одна за другой. И хотя в таких прогнозах я на пятьдесят процентов все-таки прикалываюсь и фантазирую, реальность доказывает — нет, и я убеждаюсь, что фантазия у меня очень даже убогая.

Да, «минирование», как издевательство над людьми, практикуется в Одессе с 2014 года. В частности, 2 мая, когда люди массово идут на Куликово поле, где сожгли одесситов, или 9 Мая, когда толпы стекаются на Аллею Славы, означенные площади постоянно «минируют». Главным образом, чтобы эта самая массовость не стала достоянием мировой общественность. «Многовато ваты» — раз, и эвакуация! Только ею, до ковида, от своих граждан и спасались.

И, тем не менее, «минирование» аэропорта, вокзала или суда какого завалящего, районного, все равно рассматривалось как ЧП, во всяком случаем до «нападения России». Но с нового года мы как живем? Просто читаешь в конце дня — буднично и нехотя — список очередных «минирований», и находишь в нем все — от железной дороги и торговых центров до яслей и киосков с хлебом (и это за сутки). Можете наобум назвать любой объект, который придет вам в голову, хоть будку с чебуреками, и, будьте уверены, он в этом списке окажется!

А объяснение? Так оно и прозвучало намедни. «Спецслужбы Российской Федерации активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и инфраструктуры как элемент гибридной войны для усиления давления на Украину. Цель спецслужб страны-агрессора очевидна — посеять тревогу и панику в обществе», — сообщили в пресс-службе СБУ. «Простите, часовню тоже я… развалил?».

И только одно в ожидании «российской агрессии» не дает покоя: почему школьников, без объяснения причин, сначала выдворили на дистанционку, и только уж потом «заминировали» все одесские школы, как это случилось на днях?.. Все, понимаете, а это больше ста.

Чтобы не топить, понятное дело — валите, мол, замерзайте дома. Но главное ж, как подать! Другими словами, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Так и живем.