Прокуратура ЛНР начала расследование по делу Протасевича

03.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Генеральная прокуратура ЛНР начала работу по задержанному в Белоруссии экс-боевику «АТО» и основателю телеграм-канала «Нехта» Роману Протасевичу.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Луганской Народной Республики, полномочный представитель на переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Протасевича, вопросы не только у Луганска, но и у Донецка в этом контексте. По имеющимся у нас сведениям, Протасевич состоял в националистическом формировании, так называемом добровольческом батальоне «Азов». Безусловно, его действия в рамках службы в этом батальоне имеют характер преступлений по отношению к Донбассу.

Естественно, исследовать все эти обстоятельства необходимо, и возник вопрос, каким образом это сделать в нынешней ситуации, когда Протасевич задержан официальными минскими властями. Работу в этом направлении наша генеральная прокуратура уже инициировала, такие возможности обсуждаются», – сказал Дейнего.

Напомним, ранее Роман Протасевич – один из основателей польского телеграм-канала «Нехта», координировавшего массовые беспорядки в Белоруссии в прошлом году, был задержан в аэропорту Минска.