Пушилин о захваченной Украиной Старомарьевке: Ситуация не закончена
Граждане России, проживающие в захваченном ранее ВСУ селе Старомарьевка, по-прежнему не могут себя чувствовать в безопасности – формально покинувшие населённый пункт украинские войска оборудовали позиции вблизи него, а также периодически заходят в село.
Об этом в ходе встречи с журналистами в московском клубе «Добрые русские люди» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Населённый пункт расположен в такой части, что там периодически представители вооруженных формирований Украины появляются. Это по свидетельствам местных жителей.
То есть, после того вопиющего инцидента, люди себя в безопасности не чувствуют. Ведь, по последним данным, они (подразделения ВСУ – прим.) располагаются вблизи населённого пункта, уже за речкой, на нашей стороне», – сказал глава государства.
По словам Пушилина, «ситуация в Старомарьевке не закончена».
Он уточнил, что ДНР оказывает помощь своим гражданам в захваченном селе.
«Людям в гуманитарном плане стало полегче, потому что благодаря и нашему МИД там и Красный крест отработал, и другие международные организации.
Есть в планах в ближайшее время, что и общественное движение «Донецкая республика» передаст гуманитарные пакеты. Да и уголь предоставлен. В этом плане немного легче», – сказал Пушилин.
Спасибо!
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