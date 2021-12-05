Пушилин о захваченной Украиной Старомарьевке: Ситуация не закончена

05.12.2021  23:34 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Граждане России, проживающие в захваченном ранее ВСУ селе Старомарьевка, по-прежнему не могут себя чувствовать в безопасности – формально покинувшие населённый пункт украинские войска оборудовали позиции вблизи него, а также периодически заходят в село.

Об этом в ходе встречи с журналистами в московском клубе «Добрые русские люди» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Граждане России, проживающие в захваченном ранее ВСУ селе Старомарьевка, по-прежнему не могут себя чувствовать...

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«Населённый пункт расположен в такой части, что там периодически представители вооруженных формирований Украины появляются. Это по свидетельствам местных жителей.

То есть, после того вопиющего инцидента, люди себя в безопасности не чувствуют. Ведь, по последним данным, они (подразделения ВСУ – прим.) располагаются вблизи населённого пункта, уже за речкой, на нашей стороне», – сказал глава государства.

По словам Пушилина, «ситуация в Старомарьевке не закончена».

Он уточнил, что ДНР оказывает помощь своим гражданам в захваченном селе.

«Людям в гуманитарном плане стало полегче, потому что благодаря и нашему МИД там и Красный крест отработал, и другие международные организации.

Есть в планах в ближайшее время, что и общественное движение «Донецкая республика» передаст гуманитарные пакеты. Да и уголь предоставлен. В этом плане немного легче», – сказал Пушилин.

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