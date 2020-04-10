Пушилин официально предупредил Украину: Будет самый жёсткий ответ

10.04.2020, Донецк, Михаил Рябов

Армия ДНР готова осуществить «самый жёсткий ответ» на действия украинских формирований, которые накануне осуществили бомбёжку Горловки, убив 26-летнюю местную жительницу.

Об этом говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы призываем все мировое сообщество безотлагательно заставить Киев прекратить убивать ни в чем не повинных мирных людей. В противном случае мы оставляем за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами», – предупредил глава республики.

По словам Пушилина, Украина, пользуясь тем, что мир отвлечен на борьбу с пандемией коронавируса, «резко усилила обстрелы Донецкой Народной Республики». «Она целенаправленно уничтожает мирных жителей, их дома, объекты социальной инфраструктуры», – подчеркнул руководитель.

«Это уже третья смерть мирного жителя Республики от рук украинских военных преступников за последние 30 дней, 11 граждан за этот же период получили ранения разной степени тяжести», – напомнил Пушилин.

В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько опубликовал паспорт погибшей девушки.

«Граждане Украины, «воины», к вам обращаюсь. Может вы подскажете, чей паспорт был у Мирославы? У неё даже не было паспорта ДНР. И после этого вы говорите, что воюете с Русской армией», – возмутился градоначальник.