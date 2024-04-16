Рейд на рынке: Керчь начали избавлять от нелегальных мигрантов

Любовь Смирнова.  
16.04.2024 18:12
  (Мск) , Керчь
Просмотров: 421
 
Дзен, Криминал, Крым, Миграция, Общество, Политика, Россия


Проведенный на рынке Керчи рейд дал правоохранителям пятерых нелегальных трудовых мигрантов, из которых четверо подлежат выдворению за пределы РФ.

Трое прибыли из Центральной Азии, двое – из Азербайджана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проведенный на рынке Керчи рейд дал правоохранителям пятерых нелегальных трудовых мигрантов, из которых четверо...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Рейд на рынке проводили сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым, совместно с региональным управлением ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии.

«На территории оптово-розничного рынка в Керчи выявлены иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, а также лица, осуществляющие трудовую деятельность без разрешительных документов патента», – сообщили в МВД.

Выходцев Центральной Азии застали на рабочем месте в одном из рыночных кафе. Все трое нарушили сроки пребывания на территории РФ. Мужчины 43-х, 48-ми и 52-х лет подлежат депортации.

Еще двух трудовых мигрантов, работающих без патента, задержали за торговыми прилавками.  33-летний гражданин Азербайджана подлежит выдворению, его 24-летний соотечественник оштрафован на 2 тысячи рублей.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий использовать труд мигрантов в определенных отраслях. В него вошли торговля и общепит. И хотя на замену мигрантов отведено полгода, полицейские начали рейды по местам активного использования труда иностранцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть