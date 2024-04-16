Рейд на рынке: Керчь начали избавлять от нелегальных мигрантов

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Проведенный на рынке Керчи рейд дал правоохранителям пятерых нелегальных трудовых мигрантов, из которых четверо подлежат выдворению за пределы РФ.

Трое прибыли из Центральной Азии, двое – из Азербайджана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рейд на рынке проводили сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым, совместно с региональным управлением ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии.

«На территории оптово-розничного рынка в Керчи выявлены иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, а также лица, осуществляющие трудовую деятельность без разрешительных документов патента», – сообщили в МВД.

Выходцев Центральной Азии застали на рабочем месте в одном из рыночных кафе. Все трое нарушили сроки пребывания на территории РФ. Мужчины 43-х, 48-ми и 52-х лет подлежат депортации.

Еще двух трудовых мигрантов, работающих без патента, задержали за торговыми прилавками. 33-летний гражданин Азербайджана подлежит выдворению, его 24-летний соотечественник оштрафован на 2 тысячи рублей.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий использовать труд мигрантов в определенных отраслях. В него вошли торговля и общепит. И хотя на замену мигрантов отведено полгода, полицейские начали рейды по местам активного использования труда иностранцев.