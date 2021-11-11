Родственники сербских жертв обратились к провокаторше, напавшей на мурал Младича

Содружество семей похищенных и убитых в Косово и Метохии поинтересовалось у правозащитницы Аиды Чорович, не хочет ли она так же атаковать граффити Насера ​​Орича, Рамуша Харадиная и Адема Яшари в БиГ и Косово, как она это сделала в Белграде с муралом Ратко Младича.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Госпожа Чорович, сербские слезы настигнут вас из Сребреницы, Кравицы, Братунаца, Подринья (мест в Боснии и Герцеговине, где бошнякские исламисты массово расправлялись с мирным сербским населением – ред.), – сказано в сегодняшнем обращении Содружества семей похищенных и убитых в Косово и Метохии. – Почему вы молчали, когда Демократическая партия выпустила из тюрьмы 2 тысячи 108 похитителей, насильников и убийц «Армии освобождения Косово» (UCK) вместе с братьями Мазреку, монстрами из Клечки? Так же смело бы вы испортили графити Насера ​​Орича, Рамуша Харадиная и Адема Яшари (кровавых командиров косовских сепаратистов – ред.)? У вас никого не убили во время гражданской войны в СФРЮ?».

В населенных пунктах близ Сребреницы – в Подринье бошнякские боевики под командованием Насера Орича убили 3 тысячи 267 гражданских и военнопленных (порядка 800 человек) сербов с 1992 по 1995 годы.

В июле 1998 году албанские бандиты жестоко расправились с жителями сербского села Ораховац, похитив 46 человек, из которых 22 человека были жестоко убиты в местечке Клечки. Перед смертью над всеми жертвами жестоко издевались, женщин насиловали. Вот, что рассказал тогда еще югославскому правосудию один из пойманных боевиков Люан Мазреку, который участвовал в расправах вместе со своим братом Бекимом:

«Все из UCK (Армии освобождения Косово), кроме дежурных, насиловали сербских девочек, девушек и женщин. Потом нам приказали всех их перебить. Помню, как разлучили женщину и мальчика примерно восьми лет и приказали мне зарезать ребенка. Сначала я не хотел, но потом отрезал ему ухо. Я видел, как другой выколол одной женщине глаза и отрезал ей кисти обеих рук, а затем оба уха».

Братья Мазреку в суде

Братья Мазреку были осуждены югославским правосудием на 20 лет, но после падения Милошевича и прихода к власти «демократического» режима – были выпущены вместе с другими албанскими заключенными в 2004 году из тюрьмы города Ниш. И экстрадированы в Косово, где затерялись.

Ролик, посвященный убитым бошнякскими боевиками сербским детям Сребреницы и Братунаца

Напомним, что правозащитница Аида Чорович и художница-активистка Елена Ячимович были задержаны после того, как забросали яйцами граффити с изображением генерала Войска Республики Сербской, узника Гааги Ратко Младича.