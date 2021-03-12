Российская армия готовится к украинскому наступлению на ЛДНР

12.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина сосредоточила крупные силы для предстоящего наступления на республики Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Обстановка в Донбассе накаляется, и в ближайшее время Киев может начать наступление на позиции непризнанных республик Донецкой и Луганской республик, считают как эксперты, так и участники конфликта. Россия, видимо, готовит ответные и, возможно, упреждающие действия. Проверка боем со стороны Украины фактически начата. В четверг в пригороде Донецка в районе поселка шахты «Трудовская» в результате обстрела со стороны подразделений ВСУ был перебит газопровод, а в поселке Старомихайловка обесточены несколько улиц», – отмечается в публикации.

Кроме того, продолжалось перемещениеукраинской бронетехники к линии соприкосновения. Впрочем, эта ситуация не остается без внимания России, где начались военные маневры в Западном военном округе и на Черноморском флоте начались масштабные военные маневры. В ходе учений, по данным Минобороны РФ, «будут отработаны действия при налете авиации условного противника, использование средств разведки и беспилотных летательных аппаратов и т.п.».

По словам военного эксперта Шамиля Гареева, Украина на юго-востоке страны сосредоточила более трети своей армии – почти 90 тысяч штыков.

«Плюс в боевых порядках зафиксировано около 450 танков и более 2000 бронированных средств, столько же артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня», – говорит Гареев.

При этом Народная милиция, которая сформировала в ДНР и ЛНР военные корпуса почти в три раза уступает группировке украинской армии.

В свою очередь военный обозреватель Юрий Котенок полагает, что «Украина начнет наступление именно в пригородах Донецка». Вот почему, по его мнению, специалисты НАТО так долго готовили подразделения ВСУ для действий в густонаселенных местах. По версии Киева, наступление в этих районах посеет панику и спровоцирует отток сотней тысяч жителей ДНР И ЛНР к границам России. Именно это может вызвать вмешательство в конфликт России, которая, как считает Котенок, организует в связи с этим ответные, а может быть и упреждающие действия.