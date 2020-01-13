Российские комплексы С-400 кардинально изменят расстановку сил на Ближнем Востоке – эксперт

13.01.2020, Москва, Максим Карпенко

В ходе конфликта на Ближнем Востоке, который разгорелся после убийства американскими военными видного иранского военачальника Касема Сулеймани, Российская Федерация получила дополнительные возможности для расширения своего влияния.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, теперь российские системы ПВО стали еще более востребованными на Ближнем Востоке.

«Немаловажна сделка России с Турцией по С-400. Сегодня, несмотря на кризис в Ираке, Ирак тоже заявляет о своем интересе в покупке С-400, возобновлении контракта по С-300. Существует интерес к российским системам ПВО и в других странах региона, что немаловажно.

Ведь, распространение в регионе систем ПВО может кардинально поменять ситуацию и в геополитике. Это может либо частично, либо полностью нивелировать то воздушное преимущество, которое сформировало нынешнее американское преимущество в регионе. В этом отношении Россия продолжает выступать в качестве провайдера безопасности в регионе.

Это новая для России функция, которая серьезно кореллируется с до этого наблюдаемой пассивностью в регионе. Если тот темп, который был набран в 2019-м году, будет сохранен, – нас ждут серьезные изменения и, мне кажется приобретения во внешней политике и в экономическом развитии связей с регионом», – заявил Лукьянов.

Напомним, ранее Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Атака началась в 1:20 ночи – именно в это время несколько дней назад с американского беспилотника была подорвана машина со «вторым лицом» иранского государства – генералом Касемом Сулеймани.