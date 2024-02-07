Российские ракеты ударили по заводам ВПК. Украинская ПВО – по жилому дому

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Стали появляться подробности утреннего ракетного удара по Украине.

Так, военно-аналитический тг-канал проекта «Рыбарь», основанного Михаилом Звинчуком, отмечает, что удар был комбинированным, то есть по Украине били и дроны, и ракеты.

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«Как и ранее, в очередной раз несколько взрывов прогремели в Киеве, где из-за вторичных последствий прилетов остались без электричества и воды несколько районов. Также известно о пожаре в одном из жилых домов, что в конкретно данном случае вполне могло быть последствием работы ПВО. Несколько попаданий было зафиксировано в Новомосковске и Павлодаре Днепропетровской области. Оба города уже становились объектами атак в этом году, причем в первом ракеты попали по цехам местного трубного завода, где организовано производство стволов для орудий», – говорится в публикации.

По словам ее авторов, в Харькове зафиксировано попадание в промзоне на юге города.

«В этом районе расположено сразу несколько крупных предприятий, в том числе — танковый завод имени Малышева, где не без проблем, но продолжается ремонт поврежденной техники. Также есть сведения о нескольких прилетах в Николаеве: по предварительной информации, возник пожар на судостроительном заводе «Океан» в южной части города. Помимо этого есть пока не подтвержденная информация о взрывах в Дрогобыче Львовской области, а также Ивано-Франковске. В последнем расположен аэродром с железобетонными укрытиями, который сейчас готовят под «прием» анонсированных к поставке истребителей F-16. При этом точно определить результаты удара на данный момент затруднительно: как показывает практика январских налетов на Киев, кадры последствий атаки могут «всплывать» на протяжении нескольких недель», – резюмирует паблик.

Украинская сторона подтверждает, что в Киеве начались перебои с электроэнергией.

Компания Укрэнерго сообщила, что в Киеве начались отключения потребителей.

Львовский гауляйтер Максим Козицкий признал, что ракеты поразили и его область.

«Есть прилеты и во Львовской области. Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 м² продолжается пожар», – сообщил Козицкий.

В очередной раз украинская пропаганда распространяет видео горящего многоэтажного дома в Киеве, по которому якобы попала российская ракета.

«Нет, я понимаю, что человеку далекому от военного дела, это повреждение можно представить, как результат прилета Х-101, с БЧ в полтонны. Но любой мало-мальски понимающий это человек видит, что тут речь идет о легкой БЧ, как раз такой, какая есть у зенитных ракет (от удара Х-101 в такой дом, минимум бы сложился этот подъезд, если кому непонятно)», – опровергает ложь украинской пропаганды военный обозреватель Юрий Подоляка.

Одно из зафиксированных последствий прилета в Харьковской области, где, по словам главы региона Олега Синегубова, было зафиксировано «повреждение нежилой инфраструктуры».