Российский политолог: Лукашенко никогда не признает Крым

10.02.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Александр Лукашенко вряд ли откликнется на призыв белорусской общины Крыма – Минск не будет официально признавать воссоединение Крыма с РФ, поскольку стремится сохранить экономические отношения с Украиной.

Об этом в своем блоге пишет российский политолог Алексей Кочетков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Лукашенко никогда не признает Крым. Во-первых, это для него предмет торга с Москвой. Во-вторых, учитывая, сокращающиеся объемы помощи со стороны России (безвозмездной, хочу подчеркнуть, помощи), для Лукашенко возможность заработать на чем-то еще остается жизненно важной. Поэтому с Украиной, естественно, он отношения портить не будет.

Наш так называемый «союзник» на это никогда не пойдет. Ведь вся наша дружба, она как бы «понарошку», если нет денег. Но даже за деньги она все равно понарошку, потому что деньги у нас привыкли брать, а взамен нам только воздушные поцелую посылают. И то не всегда. Последнее время чаще оскорбляют публично», – констатировал эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее белорусская община Крыма опубликовала открытое обращение к Александру Лукашенко с призывом возобновить железнодорожное и авиационное сообщение с Симферополем.