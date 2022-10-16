Россия готовит удар миллионной группировкой, если не вмешается Абрамович

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Новости Украины

На территории Белоруссии и РФ готовятся новые группировки войск, каждая численностью по 500 тысяч человек, способных в совокупности осуществить стремительное продвижение теми же темпами, что были в начале СВО.

Об этом в эфире канала «Красная Линия» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу заметить, что на территории Белоруссии сейчас создаётся группировка войск. Президент Белоруссии, проходила такая информация, речь шла о 500 тысячах, полумиллионе человек. У нас сейчас группировка при полном мобилизовании может сформироваться до 500 тысяч. То есть миллионная группировка одна, которая нависает над Западом Украины, группировка, которая действует с Юга. Она создаёт предпосылки, что Украина может быть полностью очень быстро ликвидирована как государство. По простой причине, что, судя по характеру военных действий, сейчас на Украине, наступление исчерпало свой потенциал, противник выдохся, подготовленных сил и средств в достаточном количестве, чтобы наступать, нет. И, имея тот факт, что противник уже ввёл в действия не только силы, которые у него были подготовлены для наступления, но даже силы, которые использовались для обороны Одессы, Николаева, Киева и Харькова, он их уже ввёл, и они уже сгорели там, то возможностей у них для обороны сейчас нет. У нас сейчас появляется шанс обеспечить наступление с теми же темпами и теми же способами, которые велись в самом начале СВО. В этих условиях Украина будет очень быстро разбита. Но, опять же, всё решается – ход и исход СВО, не на фронтах, а на политическом уровне», – рассказал Сивков.