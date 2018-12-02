Россия развалит Украину без армии

02.12.2018, Москва, Владимир Гладков

При желании Россия может устроить Украине развал государственности одним лишь экономическим давлением.

Об этом в эфире канала российского журналиста Юрия Котенка заявил глава «Союза добровольцев Донбасса», экс-премьер ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя заявление экс-замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, который предложил перекрыть Донбассу воду, электроэнергию и другие поставки с Украины, чтобы вызвать «революционную ситуацию» и устроить бунт в ЛДНР, Бородай отметил, что киевские власти последнее время такие санкции применяют сами к себе.

«Интересно, когда свет и вода отключается в украинских городах, это они хотят устроить революцию у самих себя? Украина – это страна-банкрот. Официальный дефолт не состоялся только потому, что этот дефолт фактически оттягивается новыми и новыми траншами. Это страна-раб, все жители Украины находятся в долговом рабстве перед Западом. Расплатиться даже по процентам Украина уже не может. Вот, они пока что отключают свет и воду у своих собственных, «лояльных к ним» сограждан, создавая ситуацию бунта”, – сказал Бородай.

“Конечно, им хотелось бы додушить Донбасс, но дальше угроз не пойдут по причине того, что для тех «воинов АТО», которые стоят на линии соприкосновения, Донбасс очень выгоден, особенно для руководителей. Серая зона, на Донбасс и из Донбасса уходит немало контрабанды, им-то вся эта ситуация выгодна. Они не просто душить Донбасс боятся, но и не хотят. На чём генералы ВСУ и СБУ будут зарабатывать?», – отметил экс-премьер ДНР.

При этом он уверен, что Украину ждёт развал, контуры которого видно уже прямо сейчас.

«Что касается угроз, Россия тоже обладает колоссальными рычагами экономического давления на Украину. Если бы Россия хотела, ей войска на Украину вводить не нужно, чтобы развалить украинское государство. Достаточно остановить товарооборот и перекрыть границу. Пока этого нет, потому что у правительства РФ нету цели уничтожать украинскую государственность, хотя Украина на это всячески провоцирует. Правительство РФ испытывает какие-то симпатии к Порошенко и прочим людям которые в Киеве управляют? Конечно нет, просто РФ пытается лавировать в той сложной внешнеполитической ситуации, в которой она находится, она сама для западной части внешнего мира находится в положении осаждённой крепости», – добавил Бородай.

Он убежден, что если Украина будет душить Донбасс, то РФ в состоянии принять меры, чтобы эти усилия заблокировать, но при этом признает, что если Киев перекроет водоснабжение и прочие поставки, ситуация ухудшится почти до состояния 2014 года.

«Летом 2014 года эта ситуация была очень близка, мы с этой ситуацией боролись достаточно успешно, я хочу вспомнить о рабочих, которые под огнём чинили дамбу Северского Донца, одетые в бронежилеты, которые мы с трудом находили. Один или два человека в процессе починки погибло», – вспоминает экс-премьер.

«Если завтра война, собираемся в поход, мы достаточно быстро сможем выставить до двух батальонов тактических групп. Потом – больше», – подытожил Бородай.

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