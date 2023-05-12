Россия соглашается на продление зерновой сделки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зерновая сделка, срок действия которой истекает 18 мая и которая позволяет Украине вывозить сельхозпродукцию морем, будет продлена еще на два месяца.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

О продлении сделки сегодня может объявить президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации по традиции может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой», – заявил собеседник агентства.

Ранее российские эксперты заявляли, что продлением сделки Россия делает реверанс Эрдогану накануне президентских выборов в Турции.

При этом, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что если к 18 мая не удастся достичь консенсуса по зерновой сделке с учетом российских требований, она прекратит существование.