Россию, Белоруссию и Китай призвали экономически додавить Украину

22.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия, Белоруссия и Китай должны объединиться и ввести совместные санкции против Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я призываю Россию выполнить решение о санкциях, которое принял Зеленский. Они же и владельцу трубопровода, по которому идёт из Белоруссии российское и белорусское дизтопливо, объявили санкции. Нужно срочно перекрывать поставки дизтоплива по этому трубопроводу.

Кстати, там и белорусская компания в среде пострадавших от санкций, которая является основным владельцем этого трубопровода. Соответственно, и Белоруссии нужно уже чётко объяснить, что мы вводим коллективные санкции – Белоруссия, Россия, надеюсь, и Китай присоединится, потому что интересы китайских инвесторов тоже задели. Поэтому теперь особенно нужно перекрыть все потоки дизтоплива, бензина и нефтепродуктов на Украину, выполняя решение украинского СНБО», – призвал Корнилов.

В свою очередь российский телеведущий Владимир Соловьев напомнил, что в Донбассе проживают 400 тысяч граждан России и несколько миллионов соотечественников, которых Россия в обиду не даст.

«Не дай бог меня бы запустили решать украинские вопросы, вы бы узнали, что такое реальные санкции, вы бы побоялись криво посмотреть в сторону Донбасса. Там 400 тысяч российских граждан. Было такое государство – Гренада, которое американских студентов обидело, а тут 400 тысяч наших граждан. Придите в чувство и побыстрее.

И кстати, 400 тысяч наших граждан должны будут проголосовать на выборах в Государственную Думу, и они смотрят наши передачи, а это 400 тысяч наших граждан, плюс несколько миллионов наших соотечественников, и мы их в обиду не дадим», – заключил телеведущий.