За Славянском и Краматорском воздвигнуты две новые линии обороны – военный эксперт
ВСУ поспешно возводят ещё две линии обороны сразу за Славянском и Краматорском, чтобы после освобождения этих городов не выпустить российскую армию на оперативный простор.
Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За Славянско-Краматорской агломерацией граница административная не сразу идет. Там 10-15 километров, иногда чуть больше.
Так вот, там дальше, до границы, идут еще две новые линии обороны. То есть, Славянск и Краматорск, как гигантский оборонительный рубеж, будет занят. А дальше еще две линии обороны надо преодолеть.
Конечно, это уже совсем не такая надежная преграда, как гигантский город. Понятно, что там гораздо быстрее все может быть», – сказал Ширяев.
«Но, тем не менее, это говорит о том, что Зеленский заранее готовится биться до последнего. Он зубами цепляется за территорию.
Вот эти конспирологические теории о том, что украинцы ведь могут постепенно отступать, делать вид, что они сопротивляются, но чтобы Зеленский перед своими избирателями не фигурировал, как человек, который предатель. А просто вот отступил, и наступил момент, когда Путин может сказать: ну все, мы согласны тоже остановиться.
Но нет. Зеленский собирается драться до последнего. Он еще две линии обороны за этими городами построил», – подытожил эксперт.
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