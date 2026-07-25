За Славянском и Краматорском воздвигнуты две новые линии обороны – военный эксперт

Вадим Москаленко.  
25.07.2026 19:34
  (Мск) , Киев
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ВСУ поспешно возводят ещё две линии обороны сразу за Славянском и Краматорском, чтобы после освобождения этих городов не выпустить российскую армию на оперативный простор.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«За Славянско-Краматорской агломерацией граница административная не сразу идет. Там 10-15 километров, иногда чуть больше.

Так вот, там дальше, до границы, идут еще две новые линии обороны. То есть, Славянск и Краматорск, как гигантский оборонительный рубеж, будет занят. А дальше еще две линии обороны надо преодолеть.

Конечно, это уже совсем не такая надежная преграда, как гигантский город. Понятно, что там гораздо быстрее все может быть», – сказал Ширяев.

«Но, тем не менее, это говорит о том, что Зеленский заранее готовится биться до последнего. Он зубами цепляется за территорию.

Вот эти конспирологические теории о том, что украинцы ведь могут постепенно отступать, делать вид, что они сопротивляются, но чтобы Зеленский перед своими избирателями не фигурировал, как человек, который предатель. А просто вот отступил, и наступил момент, когда Путин может сказать: ну все, мы согласны тоже остановиться.

Но нет. Зеленский собирается драться до последнего. Он еще две линии обороны за этими городами построил», – подытожил эксперт.

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