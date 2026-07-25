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ВСУ поспешно возводят ещё две линии обороны сразу за Славянском и Краматорском, чтобы после освобождения этих городов не выпустить российскую армию на оперативный простор.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За Славянско-Краматорской агломерацией граница административная не сразу идет. Там 10-15 километров, иногда чуть больше. Так вот, там дальше, до границы, идут еще две новые линии обороны. То есть, Славянск и Краматорск, как гигантский оборонительный рубеж, будет занят. А дальше еще две линии обороны надо преодолеть. Конечно, это уже совсем не такая надежная преграда, как гигантский город. Понятно, что там гораздо быстрее все может быть», – сказал Ширяев.