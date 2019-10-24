24.10.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Медицина, Политика, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Украина
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С пеной у рта топивший за бандеровцев Ковтун едва не умер в реанимации

Завсегдатай российский политических ток-шоу Вячеслав Ковтун, выступающий в роли защитника киевского режима, едва не скончался.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал экс-спикер МИД ДНР, политтехнолог Константин Долгов.

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«Ого. Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию. Сейчас вроде оклемался», – пишет Долгов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский адвокат Татьяна Монтян рассказала, что Ковтун приобрел квартиру в Москве неподалеку от телестудии, где регулярно участвует в политических передачах.

Также Монтян сообщила, что Ковтун, выступающий на российском ТВ в качестве «мальчика для битья», летает в бизнес-классе, а оплачивают ему перелеты центральные телеканалы, финансируемые из бюджета РФ. Кроме того, адвокат выложила скандальный снимок Ковтуна.

Примечательно, что не так давно Ковтун попал на сайт Миротворец, где украинские националисты при поддержке спецслужб публикуют личные данные на неугодных киевскому режиму граждан.

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