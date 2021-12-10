«С символикой оккупационных администраций» – в Киеве вынуждены признать документы ЛДНР

Новости Украины

С документами, выданными в ЛДНР и Крыму, властям Украины надо начинать работать уже сейчас, поскольку это миллионы и миллионы актов, с которыми украинские суды после «деоккупации» попросту не справятся.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил директор Директората развития мира министерства по вопросам реинтеграции Украины Степан Золотарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Базовые основы конвалидации, которые мы сейчас разрабатываем, это то, что вопросы некоторых сделок сейчас могут быть конвалидированы через суды, это вопросы, в частности, завещаний, потому что это реализация последней воли человека. Также это реализация права на распоряжение имуществом, права на наследство – такие документы планируем законодательно урегулировать, чтобы признавать до деоккупации в судебном порядке. А после деоккупации это будет расширено и будет касаться более широкого круга документов, которые выданы на временно оккупированных территориях. Поскольку мы понимаем, что после деоккупации мы не сможем передать это всё в суды, поскольку это будут миллионы и миллионы документов, и суды просто не смогут это обработать. Так, это будет концепция признания с дальнейшей возможностью административного и судебного обжалования», – рассказал Золотарь.

«Также важным вопросом является и государственная регистрация актов гражданского положения, которые произошли на временно оккупированных территориях. Как мы знаем, эта процедура является судебной, хотя закон 2268 о временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях предусматривает административную процедуру. Она до сих пор, к сожалению, не была введена. Мы как министерство в своей законопроектной работе считаем, что нельзя останавливаться на вопросах рождения и смерти. Это также должны быть и вопросы заключения и разрыва браков – то есть весь спектр актов гражданского положения, если это административная процедура, поскольку это должно значительно упростить жизнь всем гражданам, потому что это касается большого их количества», – добавил спикер.

То же самое, по его словам, обстоит и с образовательными документами.

«Пани Денисова говорила, что к ней обращались граждане, что должна быть процедура аттестации, подтверждения таких документов. Конечно, мы не говорим, что такие документы будут в свободном учёте с символикой оккупационных администраций, но люди должны иметь возможность получить украинские документы, пройти подтверждение своих знаний и квалификации на Украине. Сейчас такая процедура есть для Крыма, но её нет для Донецкой и Луганской областей. Соответственно это вопрос комплексный, это вопрос присутствует на повестке дня министерства, и мы взаимодействуем с экспертами, и с другими органами государственной власти, по поводу их урегулирования, надеемся. Что в ближайшей перспективе они найдут своё решение», – заключил Золотарь.