Саакашвили предлагает вешать агитационную лапшу на русском языке

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна создать русскоязычный телеканал, который бы вещал на международную русскоязычную аудиторию и рассказывал об «успехах» страны.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Грузинский политик считает, что это способствовало бы проигрышу России.

«Почему Украине не сделать очень сильный международный русскоязычный канал, где будет объективная информация про все, не пропагандистский, но где также будет показано по ходу того, как Украина быстро будет двигаться вперед, будет строить лучшие дороги, лучшие школы, лучшие больницы. Будут выше доходы, выше пенсии, выше доходы и так далее – все это будет рассказываться. И тогда та война горячая обязательно будет другой стороной, как минимум, закончена», – заявил Саакашвили.

Ранее о необходимости создания русскоязычного телеканала говорил президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, украинская пропаганда на русском языке шла бы на территорию Крыма, ЛДНР и в международном формате.

«Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля», – говорил новый президент Украины.