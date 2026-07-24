Самодурство Зеленского мешает ему оказывать услуги Западу – байденовский советник

Елена Острякова.  
24.07.2026 14:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 170
 
Дзен


Бывший советник президента США Джо Байдена  по нацбезопасности Джейк Салливан рассыпался в комплиментах украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому.

Об этом он заявил на подкасте «Долгая игра», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Президент Зеленский был невероятным лидером в этой войне на протяжении многих лет, находясь под огромным давлением со всех сторон внутри страны. Очевидно, что изо дня в день на него оказывается давление со стороны России. А также давление, связанное с попыткой объединить страны, поддерживающие его», – сказал Салливан.

Однако при этом он раскритиковал Зеленского, за отставку главкома Валерия Залужного, нейтрализацию главы ГРУ Кирилла Буданова и нынешнее увольнение министра Михаила Федорова, намекнув, что все это способствует коррупции.

«Но у него была одна постоянная проблема, которая, как мне кажется, подорвала его способность оказывать подобные услуги. Тот вид лидерства, который он пытался обеспечить в ходе этой войны, заключается в том, что ему не нравится, когда персонажи вырастают за рамки украинской системы», – сказал Салливан.

English version :: Читать на английском Самодурство Зеленского мешает ему оказывать услуги Западу – байденовский советник

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора