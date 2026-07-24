Самодурство Зеленского мешает ему оказывать услуги Западу – байденовский советник
Бывший советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан рассыпался в комплиментах украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому.
Об этом он заявил на подкасте «Долгая игра», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент Зеленский был невероятным лидером в этой войне на протяжении многих лет, находясь под огромным давлением со всех сторон внутри страны. Очевидно, что изо дня в день на него оказывается давление со стороны России. А также давление, связанное с попыткой объединить страны, поддерживающие его», – сказал Салливан.
Однако при этом он раскритиковал Зеленского, за отставку главкома Валерия Залужного, нейтрализацию главы ГРУ Кирилла Буданова и нынешнее увольнение министра Михаила Федорова, намекнув, что все это способствует коррупции.
«Но у него была одна постоянная проблема, которая, как мне кажется, подорвала его способность оказывать подобные услуги. Тот вид лидерства, который он пытался обеспечить в ходе этой войны, заключается в том, что ему не нравится, когда персонажи вырастают за рамки украинской системы», – сказал Салливан.
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