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Бывший советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан рассыпался в комплиментах украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому.

Об этом он заявил на подкасте «Долгая игра», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Зеленский был невероятным лидером в этой войне на протяжении многих лет, находясь под огромным давлением со всех сторон внутри страны. Очевидно, что изо дня в день на него оказывается давление со стороны России. А также давление, связанное с попыткой объединить страны, поддерживающие его», – сказал Салливан.

Однако при этом он раскритиковал Зеленского, за отставку главкома Валерия Залужного, нейтрализацию главы ГРУ Кирилла Буданова и нынешнее увольнение министра Михаила Федорова, намекнув, что все это способствует коррупции.