СБУ атаковала Почаевкую лавру

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На территории Почаевской Успенской лавры (УПЦ МП) проходит обыск.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности производит следственные действия на территории Почаевской Успенской лавры УПЦ (МП). Обыски проходят в рамках уголовного производства по причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти. По данным следствия, представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ. Кроме того, в этом сообщении клирики УПЦ (МП) поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России», – говорится в сообщении.

При этом о какой публикации идет речь, не уточняется.

Инициированная СБУ экспертиза «подтвердила наличие в тексте интернет-публикации высказываний, разжигающих межнациональную рознь и ненависть».

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», украинская полиция сегодня начала силовую зачистку православного училища