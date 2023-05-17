СБУ грозит репрессиями опубликовавшим кадры поражения «Пэтриот»

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СБУ установила шестерых жителей Киева, которые распространяли видео работы ПВО в украинской столице во время последнего удара ВС РФ. Кроме того, заблокированы веб-камеры, которые сняли массовые пуски ракет.

Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они осуществили несанкционированную фото и видеофиксацию работы украинской ПВО и разместили соответствующие материалы в соцсетях. Среди прочего фигуранты зафиксировали поражение российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местонахождение и специфику работы отечественной ПВО. За считанные минуты эти видео подхватили многочисленные телеграм-каналы и российские пропагандистские паблики», – заявил Дехтяренко.

Теперь фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что видео работы ПВО в Киеве опубликовала бывшая жена киевского наркобарона Юрия Чернецкого, блогер и певица Инна Воронова, за что в ее адрес посыпались угрозы радикалов.