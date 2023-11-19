СБУ продолжает издевательства над журналистом Дмитрием Скворцовым

16 ноября в Киеве состоялось очередное судебное заседание по делу заключенного в тюрьму известного журналиста, православного публициста и общественного деятеля Дмитрия Скворцова – автора бескомпромиссных материалов, отстаивающих единство Русской Церкви. Он был арестован Службой безопасности Украины 20 февраля 2023 года в Свято-Благовещенском мужском монастыре под Киевом (УПЦ МП), где почти год нес монашеское послушание.

После задержания суд принял решение о заключении Скворцова под стражу на 53 дня, затем несколько раз этот срок продлевал. Причем создавалось впечатление, что судьи просто не знали, что «пришить» журналисту ради угождения своему хунтовскому начальству и заказчикам из раскольнической ПЦУ, поскольку все их обвинения были смехотворны и противоречили и законам страны, и нормам международного права.

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На такое противоречие обращали внимание правозащитники из разных стран, в частности, директор итальянского Института Милотона Фридмана Алессандро Бертольди. Г-н Бертольди в своем письме, направленном в комитет ООН по правам человека, ЕСПЧ, Международную амнистию и Ватикан, назвал аресты Скворцова и ему подобных узников совести «немыслимыми для демократических стран беззакониями… жертвами которых становятся, в частности, журналисты, имеющие альтернативные, отличные от властной, позиции и взгляды на происходящие события».

По его мнению, обвинения против Скворцова «сфабрикованы СБУ». А вот что действительно были нарушено и прокуратурой, и следственными органами, – так это основополагающие принципы международного права в области прав человека, свободы слова, совести и вероисповедания, а также Конституция Украины.

В частности, речь идёт о нарушении Всеобщей декларации прав человека (статей 18-21, санкционирующих конституционные свободы, а также духовные, общественные, политические свободы, такие как свобода мысли, мнения, их выражения, религии и совести, свобода объединения, а также получения и распространения информации и идей через любые средства массовой информации).

Бертольди в своем послании указал, что Дмитрия Скворцова арестовали за статьи и материалы в защиту канонического Православия, русской культуры и русского языка, ныне попираемых в Украине при полной поддержке официальной власти:

«Этой власти очень невыгодно иметь на свободе таких оппонентов, как Скворцов, особенно на фоне устраиваемых ею гонений на Украинскую Православную Церковь и русскую культуру. Поэтому, за неимением других аргументов, она пытается вменить ему в вину рассуждения о том, что русская культура в его статьях называется культурой мирового уровня (инкриминируется «возвеличивание русской культуры)» и тому подобное».

На судебном заседании 16 ноября, как сообщается, присутствовали представители комитета ООН по правам человека – видимо, письма из итальянского института и от других правозащитников (в частности, сербских) сыграли свою роль. Правда, ооновцы лишь наблюдали, не вмешиваясь в ход процесса. Вот что написала об этом известный блогер Мирослава Бердник со ссылкой на канал RebWolf:

«Высказываниями» Дмитрий якобы нарушил решение СНБО Украины от 2020 года о санкциях против российских СМИ. И дело уже даже не в том, что гражданин Украины не является субъектом для выполнения этого решения, ладно уж. Дело в том, что в обвинительном акте Дмитрия украинским по белому указано, что журналистские статьи, которыми он якобы нарушил решение СНБО от 2020 года, были написаны с 2014 по 2016 год. У кого-то машина времени, не иначе. Дмитрия обвиняют в госизмене за критические публикации в адрес политики украинских властей, где лингвистическая экспертиза СБУ нашла информацию, которая «с лингвистической точки зрения в своей совокупности имеет признаки угрозы национальной безопасности в информационной сфере… в публикациях содержатся высказывания касательно вмешательства во внутреннюю политику информационным путем. С медицинской точки зрения нормальному человеку не надо объяснять, что «с лингвистической точки зрения» это не экспертиза, а записки сумасшедшего… Скворцов молодец, борется активно, сам изучает законодательство. На заседаниях стали появляться представители ООН. Надо бы еще дипломатически на международном уровне покачать, чтобы суд начал рассматривать дело по сути, а не просто продлевать меру пресечения…».

Одной из новых претензий, голословно выдвинутых судом Скворцову во время последнего заседания, была его принадлежность к Московскому патриархату. Когда Дмитрий в ответ на обвинение, что он скрывался от следствия в монастыре, сказал, что ушел туда на послушание задолго до того, как был объявлен в розыск, судья и прокурор отреагировали следующим образом:

«Так это же Московского патриархата!».

Таким образом, признание политзаключенного, что он является верным канонической Украинской Православной Церкви, на Украине ныне является фактом, усугубляющим в глазах прокуроров и судей его вину. Подобные претензии также противоречат Всеобщей декларации прав человека (ст.2 и ст.18).

Новое заседание назначено на 19 декабря. Правозащитники давно уже предлагают обменять журналиста кого-нибудь из военнослужащих ВСУ, но пока никакого сдвига в этом вопросе нет.

«Хочется надеяться, у киевского режима хватит ума обменять Дмитрия Скворцова на кого-то из пленных укронацистов, не создавая очередного русского мученика за веру. Ведь, по сути, Дима был арестован именно за свою твёрдость в православной вере, верность Русской Церкви и убеждённость в том, что наш народ должен быть единым. Никакой политикой он никогда не занимался, а единственным его оружием было острое и искреннее слово», – так высказался по данному поводу один из руководителей канала «Первый русский» Михаил Тюренков, давно знакомый со Скворцовым.