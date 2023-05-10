Сербская оппозиция продвигает антироссийские требования в ходе пляски на костях жертв массовых убийств

В ходе организованной сербской прозападной оппозицией акции «Сербия против насилия», поводом для которой стали массовые расстрелы учеников в белградской школе и жителей окрестностей Крагуевца, прозвучали призывы к убийству президента страны Александра Вучича.

Участники акции выкрикивали призывы к отставке президента Сербии. Правда, в списке их формальных требований значилась отставка лишь глав МВД и БИА (аналог ФСБ), – но они являются главными русофилами в команде Вучича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В последние несколько дней Сербию всколыхнули сразу два массовых убийства. В минувшую среду, 3 мая, в элитной средней школе в центре Белграда 13-летий ученик 7 класса хладнокровно убил из пистолета школьного охранника и восемь учащихся. Ещё шесть учеников и учительница получили ранения, причём некоторые из них – тяжёлые.

А на следующий день в окрестностях города Крагуевац жертвами открывшего стрельбу из автоматического оружия 21-летнего преступника стало восемь человек. Ещё 14 человек ранены, большинство из них – в тяжёлом состоянии.

Ситуацией решила воспользоваться прозападная оппозиция Сербии, которая заявила, что причиной обоих массшутингов стали провластные СМИ, якобы «сеющие ненависть». Поначалу оппозиционеры планировали провести свою акцию в воскресенье, 7 мая, чтобы собрать на неё побольше людей, – несмотря на то, что это был третий день траура по погибшим в белградской школе.

Первый их блок касался СМИ. В нём шла речь о полной смене состава Совета по электронным медиа, запрете неназванных «печатных медиа и таблоидов, сеющих ненависть и нарушающих журналистский кодекс», а также лишение лицензий двух самых рейтинговых частных телеканалов Сербии – Pink и Happy.

Последнее требование – двойной комплимент для этих каналов, поскольку свидетельствует, что поддерживающий сербских оппозиционеров медиа-холдинг экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса (телеканалы N1 и Nova, газеты Nova, Kurir, Danas и ряд других) не может выиграть конкуренцию за зрителя честными и рыночными методами, несмотря на многомиллионные вливания с Запада.

При этом на самой акции было достаточно примеров «сеяния ненависти и нарушений журналистского кодекса». Во-первых, оппозиционеры заявили, что собрали в Белграде более 50 тысяч людей – но на самом деле их было не больше 10 тысяч (хотя для Сербии это весьма много).

Однако самым ярким примером стал главный редактор портала Tabloid Милован Бркич, считающийся главным идеологом оппозиции. Бркич постоянно генерирует выдумки об Александре Вучиче и его семье, которые ещё ни разу не подтвердились, а 8 мая он прямо призвал к убийству президента Сербии, и грязно выругался в адрес его матери.

«Произойдёт то, что должно произойти. Ребята с ружьями должны решить судьбу Сербии. Какое протестное шествие? Мы должны войти в Скупщину, схватить идиота, и снести ему голову» – заявил Бркич в ходе акции 8 мая.

Сам Александр Вучич вечером того же дня так прокомментировал эти слова:

«Он не дурак, он просто сказал то, что хочет большинство из них. Не думайте, что я настолько глуп, что не знаю, что настоящие организаторы тоже так думают. А в качестве главного организатора выступает человек, который сказал, что мой брат и сын будут сброшены в шахту, как Каддафи. Вот вам и организатор протеста против насилия» [речь шла о Срджане Миливоевиче из Демократической партии].

Второй блок требований оппозиционеров касался правительства и отдельных чиновников. Речь шла о созыве сессии Скупщины (парламента) Сербии, где должен быть рассмотрен вопрос ответственности правительства в целом, а также отправлены в отставку министр внутренних дел Братислав Гашич и директор БИА (аналог ФСБ) Александр Вулин, который сам до недавнего времени возглавлял МВД Сербии.

Гашич, и особенно Вулин, – это ключевые фигуры в команде Вучича, являющиеся открытыми сторонниками укрепления сотрудничества Сербии с Россией. Несколько лет назад, когда Александр Вулин был министром обороны, в его ведомстве было открыто представительство Минобороны РФ. А в августе 2022 года Вулин посетил Москву, что вызвало настоящую истерику на Западе – ведь глава МВД Сербии тогда провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

С тех пор требования отставки Вулина (причём независимо от занимаемой им должности) звучат постоянно – как и з Брюсселя и Вашингтона, так и от прозападных оппозиционеров в самой Сербии. Как правило, звучат без особого повода, как и в последнем случае, – ведь происшествия, подобные массовым убийствам в Белграде и окрестностях Крагуевца, точно не относятся к сфере деятельности спецслужб.

А вот что точно находится в поле зрения БИА – это подрывная деятельность российских либералов, множество из которых избрали себе в качестве «тихой гавани» Белград. Один из самых активных их представителей – Пётр Никитин, который с весны минувшего года являлся постоянным персонажем репортажей прозападных сербских медиа, в первую очередь входящих в упомянутый медиа-холдинг Дэвида Петреуса.

Неудивительно, что Никитин как представитель полувиртуального «Российского демократического общества» принял участие и в акции 8 мая, – и это, судя по всему, переполнило чашу терпения сербских властей. Близкая к ним газета «Вечерние Новости» в тот же вечер написала:

«Пётр Никитин известен тем, что под покровом ночи украл из помещения, где собираются члены его организации, все деньги, предназначенные для финансирования их «манифестаций». Причину этого его соратники находят в том, что в последнее время, находясь на грани банкротства, он брал деньги у неких тёмных личностей под бешеные проценты, – чтобы оплатить дорогостоящую психотерапию, которую ему прописали после тяжелого нервного срыва».

Намёк более чем прозрачный: откровенно антироссийские заявления в Сербии может делать только человек, у которого серьёзные проблемы с психикой. Правда, иногда о возможности введения Белградом санкций против Москвы говорят и глава сербской дипломатии Ивица Дачич, да и сам Александр Вучич, однако они всё же добавляют, что это случится лишь тогда, когда давление Запада на Сербию станет невыносимым.