Ситуация развивается в сторону войны с Турцией – эксперт

28.02.2020, Киев, Максим Карпенко

В серьезном обострении в сирийской провинции Идлиб, где в результате боев вчера погибли несколько десятков турецких военных, виновато военное командование Турции.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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По его словам, ситуация в Сирии движется в сторону войны, но дальнейшую эскалацию можно остановить, если Турция выполнит взятые на себя обязательства и откажется от поддержки радикальных боевиков.

«Вина полностью лежит на турецких военных – Турция не выполнила те обязательства, которые брала на себя, не разделила умеренных боевиков, протурецких, от радикальных исламистов, которые являются откровенными террористами. Турецкий спецназ, численностью более тысячи человек, действует в боевых порядках террористических организаций. Естественно, по террористам наносятся удары, а в результате гибнут и турецкие военнослужащие, которые туда инфильтрированы и руководят действиями боевиков.

А так как Турция не уведомляет ни Россию, ни Сирию, где в конкретный момент времени и в каких местах находятся турецкие военнослужащие, естественно, мы наносим удар по боевикам, сирийцы наносят удар по боевикам – в результате гибнут турецкие военнослужащие. Ответственность стопроцентная на турецком военном командовании. Выльется ли это в более серьезные инциденты – хотелось бы верить, что нет, но ситуация развивается в направлении войны», – заявил Коротченко.

Эксперт также посчитал бредом заявления украинских националистов о том, что Украине необходимо поддержать Турцию в войне, в которой будет опосредованно участвовать Россия, чтобы таким образом ослабить ее и попытаться вернуть Крым и Донбасс.

«Украина неадекватна, украинская государственность спустя почти 30 лет после ее построения разваливается, лидер государства президент Зеленский выступает в роли политического чечеточника, дает сеансы политической чечетки, все смотрят на это и понимают уровень деградации, падения как Украины, так и ее лидера. Россия не участвует в операциях против Украины. Комментировать бред, который несет «незалежное» политическое сознание, бессмысленно. Эти люди больны, больно государство, которое фактически является фейковым, под названием Украина. Бесполезно это комментировать», – резюмировал Коротченко.