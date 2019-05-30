Следком РФ завёл уголовное по факту обстрела Горловки с беспилотника ВСУ

30.05.2019, Москва, Владимир Гладков

В Российской Федерации завели уголовное дело против украинских военных по факту обстрела жилых кварталов подконтрольной ДНР Горловки с применением ударного беспилотника.

Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «применение запрещенных средств и методов ведения войны». Игнорируя ранее достигнутые договоренности о прекращении огня и применении оружия на Донбассе, украинские военнослужащие продолжают нападать на мирное население юго-востока Украины, и это уже привело ко множеству жертв и пострадавших, в том числе детей», – говорится в заявлении ведомства.

Напомним ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР заявляли о том, что украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по жилому дому на территории ДНР.