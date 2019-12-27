27.12.2019, Москва, Михаил Рябов

Новым лицом российского «Первого канала» – ведущей главного вечернего выпуска новостей – может стать Елена Винник, получившая образование в Великобритании благодаря гранту печально известного Фонда Сороса.

Именно его воспитанники сейчас захватили власть на Украине и продолжают обеспечивать антирусский курс Киева.

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Лоббистом Винник называется заместитель гендиректора «Первого канала» и медиаменеджер Кирилл Клейменов, пишет РИА «Новый День». Рокировка телеведущих ожидается после Нового года.

«Елена Винник отучилась на деньги Фонда Сороса в университете Манчестера по специальности «Международное семейное право». Соросовская студентка прямо в эфире главного телеканала страны! …Это проход подготовленного соросовского бойца в самый штаб информационной войны, на самый передний край», – изумляются авторы Telegram-канала «Медиатехнолог».

«В преддверии грандиозного празднования 75-летия Победы стипендиатке Фонда Сороса давать вести главные новости страны – выстрел себе же в ногу», – отмечает Telegram-канал «Кремлевский мамковед», напоминая, что Манчестерский университета – это «медийная точка входа многих влиятельных англо-саксонских бизнесменов и политиков, как в Великобритании, так и в США».

В 2015 году Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ две организации, финансируемые Соросом, Фонд «Открытое общество» и Институт «Открытое общество фонд содействие», так как обе угрожали конституционному строю России.