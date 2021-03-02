Совет Европы взял курс на конфронтацию с Россией

02.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Совет Европы, в упор не замечающий тотальных репрессий на Украине, идет безосновательную конфронтацию с Россией.

Об этом, в ходе круглого стола заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы увидеть на сайте Совета Европы, скажем, сообщения о том, что Совет Европы обеспокоен практикой закрытия средств массовой информации на Украине, или что Совет Европы обеспокоен нарушением прав русскоязычного населения, или считает недопустимым водную блокаду Крыма со стороны Украины. Есть много вопросов, которые с моей точки зрения, очень близки сердцу и духу Совета Европы, которые должны занимать всё его внимание.

Совет Европы позиционирует себя, как организация, которая проводит в жизнь верховенство законов, демократии и прав человека. Поэтому я считаю, что многие явления Совета Европы должны были выглядеть несколько иначе, а точнее совсем иначе. Когда мы говорим о возможной конфронтации между Советом Европы и Россией, наверное, дело не в нас, а в том, что Совет Европы уходит от своих уставных начал и принципов», – сказал Косачев.

В свою очередь, заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Глушко отметил, что Совет Европы – очень важная для России площадка, позволяющая поднимать острые темы.

«Сегодня мы не коснулись того, что мы делаем на полях Совета Европы. Я хочу сказать, что у нас наступательная позиция и степень конфронтации – это реакция наших западных партнёров на то, что мы делаем на площадке Совета Европы.

Мы поднимаем в КМСЕ и других органах темы: Майдана в Киеве, Одессу [массовое убийство в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года], права русского населения, напоминание об обязательствах, которые брали на себя многие государства, защита прав на получение образования на родном языке, ареал русского языка, наступление на СМИ, закрытие каналов. Если мы не будем использовать эту площадку, кто и откуда нас будет слушать?» – заключил Глушко.