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Советник бежавшего в начале СВО «городского головы» Мариуполя Пётр Андрющенко заверил, что якобы в городе большинство ждёт «освобождения» ВСУ, и пожаловался на «пророссийскую мерзость», от которой никуда не деться.

Об этом он заявил в эфире львовского телеканала NTA, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии обсуждали большую «зраду»: «Мариуполькая мадонна» с постановочного фото украинской пропаганды времен боев 2022 года, Марианна Вышемирская, написала в своем ТГ, что поддерживает Путина.

«Цинизм во всей красе. Вы точно помните спасённую из Мариуполя беременную Марианну Вышемирскую. Девушка, которой сочувствовал весь мир, откровенно поддержала убийцу Путина. Марианна уже давно отстаивает пророссийскую позицию. Много жительниц Мариуполя такого же мнения? Остались ли те, кто ожидают освобождения из оккупации?» – с возмущением спросила львовская ведущая.

Андрющенко в ответ заявил, что такие, как Вышемирская, «доминируют в Мариуполе».

«Они не просто остались, они доминируют в городе на сегодняшний день. Не без того, что остаётся такая мерзость. Куда её деть? Опять же, если бы её не было везде, наверное, и войны бы не было. Это не наше желание, ничего мы с этим не поделаем. Мы просто должны признавать, что такие люди, к сожалению, существуют», – заявил беглый советник.

Напомним, фотографии беременной Вышемирской украинская пропаганда пыталась выдать за «военные преступления» российской армии во время штурма Мариуполя. Позже девушка рассказала, что она никакая не жертва российского авианалёта, а украинские военные попросту прикрывались беременными в мариупольском роддоме.