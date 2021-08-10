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10.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Венгрия, Дзен, Политика, Польша, США, Турция, Украина
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США готовят свержение властей Венгрии, Польши и Турции – экспертный прогноз

Новости УкраиныСША готовят государственные перевороты и смену власти уже в странах ЕС и НАТО, в...

США готовят государственные перевороты и смену власти уже в странах ЕС и НАТО, в частности в Венгрии, Польше и Турции

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, кто следующие, конечно, не в форме цветной революции, потому что это всё-таки страны Европейского союза, но есть некоторые внутренние факторы, соединённые с внешними усилиями, которые приведут к смене власти. Не режима, а именно власти – в Польше, Венгрии, и за рамками ЕС, но в рамках НАТО – в Турции. Польская консервативная власть в скором времени будет находиться в определённой конфронтации с США», – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее в Москве заявили, что в Европейском союзе намерены заставить Венгрию пересмотреть принятый в стране закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. При этом даже вносятся инициативы лишить Венгрию членства в Евросоюзе.



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