США требуют от Сербии согласиться на отторжение Косово

21.09.2019, Москва, Елена Острякова

США ожидают, что новое «правительство» непризнанного Косово приостановит введенный в конце прошлого года 100% налог на импортные товары из Сербии, что поставило в условия экономической блокады сербские анклавы края. Вашингтон также рассчитывает, что Белград в ответ остановит «кампанию по отзыву подписей о признании Косово».

Об этом специальный представитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер заявил в интервью радиостанции «Голос Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно дождаться выборов в Косово 6 октября и формирования правительства. Мы ясно дадим понять, что ожидаем от нового правительства стремления к диалогу и готовности приостановить тарифы, препятствующие возобновлению диалога. Соединенные Штаты будут вместе с ними участвовать в каждом этапе этого процесса», – сказал Палмер.

Он выразил надежду, что любая партия, которая победит на Косовских выборах, быстро создаст коалицию и «правительство», «приверженное возобновлению процесса диалога».

«Мы бы хотели, чтобы следующее правительство Косово признало, что его приоритетом является сделка с Сербией, и приостановка тарифов является частью этого. Мы надеемся, что Сербия ответит на это приостановлением кампании по прекращению признания Косово. На этой основе стороны могут вернуться за стол переговоров в позитивной атмосфере и достигнуть соглашения», – сказал Палмер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее представители албанских сепаратистов обвинили Россию в помощи Сербии, которая добивается отзыва признания Косово. Москва, якобы, предлагает скидку на поставки оружия в ряд стран Африки в обмен на решение об отказе признавать захваченную албанцами провинцию.

Сейчас список стран, признавших независимость Косово, опустился до критической черты.

Напомним, что в случае снижения числа стран, признающих независимость Косова до 96, провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию.