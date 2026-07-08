Слишком многие британские военные компании поверили в антироссийскую истерию, рассчитывая получить заказы и рост военного бюджета в рамках обязательств для членов НАТО. Однако власть тянула целый год – и не смогла обеспечить ожидавшийся уровень расходов на оборонку.

Об этом в рамках обсуждения плана по обороне в британском парламенте заявил бывший генсек НАТО и экс-министр обороны Британии Джордж Робертсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задержка вызвала некоторую путаницу в Минобороны и значительные волнения в промышленности, которые ждали этого момента. Это усугубило их разочарование. План, когда был обнародован… Его неспособность обеспечить выполнение обязательств в размере 3,5% (вклада в НАТО, – авт.), о которых уже заявило правительство… Отрасль, несомненно, пострадает, замедлится. И фактически некоторые компании обанкротятся в процессе, поскольку они ждали необходимой степени определённости», – сказал Робертсон.

Он указал, что тратиться всё же придётся.

«У нас осталось не так много лет, и реальность такова, что вызов стал масштабнее, серьёзнее и появился раньше, чем мы ожидали», – сказал британец, очевидно, подразумевая конфликт с РФ.

Его переживания подтвердил бывший командующий Объединённого командования вооружённых сил Ричард Барронс:

«Задержка была существенной. Во-первых, в обзоре обороны была изложена концепция восстановления и трансформации обороны Великобритании в рамках НАТО для ведения войны в XXI веке, что вселило надежду и успокоило. А потом прошёл год, в течение которого практически ничего не происходило, если не считать уже запланированных расходов. Поэтому в Вооружённых силах возникло ощущение, что это звучит хорошо, но произойдёт ли это на самом деле? Во-вторых, это привело к истощению оборонно-промышленной базы. Потому что малые и средние компании, которые ознакомились с обзором и подумали: «Теперь они купят нашу продукцию», обнаружили, что до продажи ещё как минимум четыре года. И вот эти компании разорились или нашли деньги в Америке или Германии, и уехали».

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