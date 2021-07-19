Страна расчехлившихся «патриотов»

19.07.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Добавим ещё несколько штрихов к истории вокруг ответа замглавного редактора киевского издания «Страна.Ua» Светланы Крюковой на статью Владимира Путина об украино-российской дружбе.

Как уже было сказано, автор опуса и возглавляемое ею издание считаются в Киеве, да и многими в Москве, – «голосом адекватной Украины» и едва ли не «пророссийской силой». Поэтому и такое пристальное внимание к этому інциденту, наглядно демонстрирующему, что же собой представляют как украинские «пророссийские силы», так и их медиарупоры.

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Начнем с того, что «пророссийская» Крюкова оказалась единственным представителем киевской медиатусовки, кто сподобился на сочинение подобия развернутого и «аргументированного» ответа Путину. Нет, почитав Путина, подали голос многие, однако никто из записных майданщиков, националистов и заслуженных борцов с империей не сподобился на такое. Честно скажу, Крюковой позавидовал бы сам Мустафа Найем. Да что там – наверняка и у Ницой с Фарион если и возникли претензии к прочитанному, то исключительно из-за того, «почему не на мове».

Так что, замглавреда «адекватной» Страны ua можно поздравить – первак робкая тропинка в ряды «патриотов»-неофитов протоптана. В дальнейшем ее можно утрамбовывать и расширять до состояния широкой лыжни – вплоть до полной и окончательной конвергенции и братания с тягнибоками. Те тоже, знаете ли, запивая сало горилкой, любят порассуждать о том, как «на московских болотах лягушки квакали».

С другой стороны, может, мы чего-то не знаем, и таким вот интересным образом Крюкова и правда готовит себе почву для отхода в противоположный лагерь?

С третьей стороны, а почему мы удивляемся? Если вспомнить бекграунд адекватницы Крюковой, то чего там только нет. Включая написание пафосно-умилительной книжки про «сердце Корбана» – как раз в то время, когда этот, теперь уже бывший соратник Коломойского, «спасал» Днепропетровскую область от русского мира, а затем пытался обзавестись депутатским мандатом на 205-м черниговском округе. Светлана Крюкова тогда была пиар-писателем при корбановском штабе.

Стоит признать, что, как и многие нынешние киевские «адекватники», Светлана принадлежит к тому многочисленному кластеру людей, для которых в свое время просто не хватило места на майдана. А потому они теперь вынуждены «окучивать» противоположный лагерь, изображая из себя «пророссийских». Работа эта трудная и нервная. Иногда случаются такие вот сеансы «расчехления».

Тем не менее, даже такую работу стоило бы выполнять более артистично и элегантно. А то, посмотрит какой простак ненароком, концерт к 9 мая на Интере, а затем прочитает у Крюковой о «приступах победобесия и «может повторить»?». И натурально впадет в ступор и когнитивный диссонанс. Людей надо жалеть.

Почему Интер вспомнил? Да потому, что киевская тусовка – она маленькая, и все не просто друг друга знают, даже не через шесть, а через три рукопожатия, но зачастую и работают «под. крышей» у одного хозяина. Вот так и со «Страной.UA» – злые языки упорно клевещут, что сидящего в Вене Гужву финансирует сидящий там же Фиртащ. Да и по ориентации издания четко видно, что оно обслуживает интересы Бойко и Левочкина. Того самого Левочкина, который был главой администрации у Януковича и, как клевещут те же злые языки, изначально замутил Майдан, вовремя «подсветив» камерами своего Интера избиение «онижедетей», без чего собрать и накрутить до нужной кондиции толпу в центре Киева не представлялось возможным.

Но то дела минувших дней. А что сегодня? А сегодня того же Левочкина открыто называют если не соучастником, то как минимум бенефициаром «мочилова» другого «пророссийского»-Медведчука. Говорят, что, если Банковая ведет по «куму Путина» прицельный огонь, то в «корректировщиках» у этих артиллеристов – Левочкин. В тесном контакте со своими людьми в офисе Зеленского. Первый из которых – Михаил Подоляк -бывший «смотрящий» от Левочкина в киевской администрации времен Януковича при тогдашнем мэре Попове, и нынешний главный идеолог-политтехнолог Зеленского.

Подтверждает эти подозрения в спайке Страны Фирташа-Левочкина с людьми Зеленского и ревниво наблюдающий за попытками Банковой создать спойлеров для откусывания голосов у своей партии блогер Анатолий Шарий. Вот, что он пишет вдогонку опусу Крюковой:

«Это хорошо, что Страна официально заявила о своем переходе под протекторат Офиса Президента. От тезисов «победобесие», «Им страшно потому, что проект «Успешная Украина» похоронит проект «нынешняя Россия»», а потом и оборотов «путеботы» в обращении к читателям, прошибла слеза. Интересно, что случится, если «путеботы» массово насрут на это прекрасное издание – сколько у них останется поклонников?».

А окончательным гвоздем в этом вопросе стало «открытие» одного одесского журналиста, не поленившегося отсканировать целых 15 страниц с лайками под постом Крюковой. Их, этих лайков, оказалось, непарламентски выражаясь, до хрена. Но вот беда – почти все любители тезисов об «отсталой России» и «успешной Украине» – пустые профили с написанными латиницей арабскими именами и фамилиями.

«Я вот обратил внимание на слова одного комментатора и проверил лайки к этому посту. Он оказался прав. Вот кто формировал базу. Тут не все страницы. Я прокрутил первые пару со списками общих френдов и знакомых и сделал подряд 15 скринов. Потом мне это надоело. В общем, интересная картина» (конец цитаты).

Неужели это та же ботоферма, что нахваливает Зеленского под постами в его официальном фейсбуке?

Ну и должна же быть у этой истории вишенка на торте? И не поверите, но она таки есть. Пока пани Крюкова строчила про невероятно свободную и семимильными шагами скачущую в Европу Украину, швондеры из Нацрады по ТВ пришли на канал спонсора «Страны.UА» с проверкой – поступил сигнал, что Интер транслирует подрывные фильмы типа «Москва слезам не верит». Свобода – она такая….