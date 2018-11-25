«Тонем! Спасите! – капитан ВМСУ со страху забыл мову и перешел на русский при захвате

26.11.2018

В Сети опубликованы переговоры российских пограничников с украинскими моряками, судна которых зашли в территориальные воды РФ и пытались прорваться в Азовское море.

Российский командир приказывает застопорить ход, предупреждая, что в противном случае будет открыт огонь.

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В ответ с одного из украинских кораблей на ломанном украинском языке говорят, что не собираются применять оружия, “вооруженной агрессии не имею и артустановками не обладаю”.

Также украинский командир сообщает, что действует в соответствии с договором о российско-украинской границе и судоходстве в Керченском проливе.

Сразу после этого в эфире другой голос говорит: “Кто не скачет, тот москаль”.

На этом запись обрывается, а на следующем файле, который, вероятнее всего, записан после тарана, видео которого публиковал “ПолитНавигатор”, можно услышать панический крик в эфире, но теперь уже на русском языке: “Мне нужна помощь! Мы тонем! Нуждаемся в помощи!”

Также голос заявляет о раненых на борту.

“Все на судне – руки вверх”, – можно услышать на следующем файле.

Кроме того, российские пограничники вновь предупреждают, что будут открывать огонь.

“Я так понимаю, что вы останавливаетесь. У вас крупнокалиберные пулеметы на борту [неразборчиво], выйти всем с поднятыми руками”, – говорит российский командир.

Как писал “ПолитНавигатор”, командир одного из украинских катеров добровольно сдался в плен русским.