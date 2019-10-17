17.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Трамп заставляет Украину идти на уступки России

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы мирное соглашение по Донбассу было заключены на любых условиях, и это невыгодно Украине.

Об этом в интервью Espreso.TV заявил экс-заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Майкл Карпентер, занимавший должность советника по внешней политике у вице-президента Джо Байдена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Президент Трамп показал, как мы видим из телефонного разговора с президентом Зеленским 25 июля, что он хотел соглашения или резолюции по Донбассу на любых условиях. И это очень опасно. Фактически это загоняет Украину в позицию, когда вы должны получить соглашение с Россией на любых условиях, которые подходят европейцам и россиянам. Запад не будет настаивать ни на каких «красных линиях» во время этих переговоров. Это означает, что Украина должна защищать себя сама.

Если она не пойдет на компромисс с российскими желаниями, то будет представлена в общественном мнении как сторона, которая не способна заключить мирное соглашение. Конечно, это станет. поводом для уменьшения санкционного давления на Россию чтобы заставить ту пойти на уступки и вывести свои войска из Украины. все это создает опасную дипломатическую ситуацию. Честно говоря, я не завидую украинским дипломатам», – сказал Карпентер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть