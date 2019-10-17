Трамп заставляет Украину идти на уступки России

17.10.2019, Киев, Игорь Петров

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы мирное соглашение по Донбассу было заключены на любых условиях, и это невыгодно Украине.

Об этом в интервью Espreso.TV заявил экс-заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Майкл Карпентер, занимавший должность советника по внешней политике у вице-президента Джо Байдена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Трамп показал, как мы видим из телефонного разговора с президентом Зеленским 25 июля, что он хотел соглашения или резолюции по Донбассу на любых условиях. И это очень опасно. Фактически это загоняет Украину в позицию, когда вы должны получить соглашение с Россией на любых условиях, которые подходят европейцам и россиянам. Запад не будет настаивать ни на каких «красных линиях» во время этих переговоров. Это означает, что Украина должна защищать себя сама.

Если она не пойдет на компромисс с российскими желаниями, то будет представлена в общественном мнении как сторона, которая не способна заключить мирное соглашение. Конечно, это станет. поводом для уменьшения санкционного давления на Россию чтобы заставить ту пойти на уступки и вывести свои войска из Украины. все это создает опасную дипломатическую ситуацию. Честно говоря, я не завидую украинским дипломатам», – сказал Карпентер.