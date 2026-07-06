«У них там ничего нет, полная нищета», – появились снимки «суверенных» Северокорейских смартфонов

Михаил Рябов.  
06.07.2026 15:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1494
 
Дзен, Общество, Северная Корея


Англоязычный канал Two Majors публикует снимки мобильных сервисов, доступных жителям Северной Кореи.

Авторы указывают, что в КНДР создали приложение для мобильных платежей и платформу электронной коммерции.


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«Это из сериала «У них там ничего нет, полная нищета, они едят траву, ходят в одной и той же паре обуви всю жизнь, а диссидентов расстреливают из пулемётов на железнодорожных станциях». Глупая пропаганда для неграмотных и невежественных западных обывателей», – отмечает канал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне западные журналисты также были вынуждены признатиь разительные перемены к лучшему в экономике КНДР после начала СВО на Украине.  В КНДР сейчас строится 10 тыс новых домов в год – больше, чем в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе. На улицах Пхеньяна много китайских электромобилей, граждане стали активно пользоваться смартфонами, доставкой и другими буржуазными благами.

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English version :: Читать на английском «У них там ничего нет, полная нищета», – появились снимки «суверенных» Северокорейских смартфонов

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