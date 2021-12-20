У задержанного в Чехии Франчетти ухудшается здоровье. Он просит Путина о помощи

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Новости Украины

Задержанный в Чехии по запросу Украины гражданин России, участник Крымской весны Александр Франчетти, который в 2014-м организовал разведгруппу «Северный ветер», члены которой обеспечивали безопасность ряда стратегических объектов в Крыму, в тюрьме стал резко терять здоровье и требует помощи Москвы.

Об этом говорится в сообщении, распространенном матерью Франчетти от его имени, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, из-за допросов и угроз у Александра начались серьёзные проблемы со здоровьем – он жалуется на заболевания сердца и проблемы со зрением, зубами, боли в суставах. В тюрьме он похудел на 12 килограммов, у него упало зрение и наблюдается прединсультное состояние.

Сам Франчетти, в распространенном письме обвиняет чешских правоохранителей в фабрикации уголовного дела и просит помощи у президента России.

«Все происходящее является нарушением прав человека, его свободы. И этим заявлением, я хочу обратить внимание международно-правовых организаций на эту ситуацию. И также попросить руководство нашей страны, Российской Федерации, чтобы они нашли необходимые конструктивные слова для Чешской республики, на которые та отреагирует и начнёт немедленное расследование этой фальсификации и освободит меня из незаконного заключения», – написал Франчетти.