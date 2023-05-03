У Зеленского открещиваются от атаки на Кремль. В Москве призывают к уничтожению врага

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Украина не имеет отношения попытке беспилотников, нанести удар по резиденции президента России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», – сказал Никифоров в комментарии антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда».

Отдельно его удивили «формулировки государства-террориста».

« Теракт – это разрушенные подъездами дома в Днепре и Умани, или ракета в очередь на вокзале в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно – нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников», – добавил пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, что минувшей ночью беспилотники атаковали Кремль, что можно увидеть на появившихся в Сети роликах.

«Сейчас надо, конечно, завести уголовное дело. И по факту (ай-яй-яй) терроризма, и по факту (бу-бу-бу) покушения на Верховного Главнокомандующего. Помню, когда в очередной раз поднималась тема ударов по центрам принятия решений, я обронил: «Ну давайте дождемся удара по Кремлю». Дождались», – комментирует сиутация в своем телеграм-канале российский военкор Александр Коц.

Он не видит сейчас большого смысла бить по резиденции Зеленского «или по какому другому важному кирпичному зданию».

«Это теперь уже махание кулаками после драки. Надо не уголовные дела заводить на тех, кто покушается на нашего президента, на наших журналистов, на тех, кто ежедневно убивает дончан. Их надо уничтожать. Бить не по центрам, а по людям, принимающим решения. Методично, планомерно и безжалостно. Противник на нашей территории этим занимается системно», – резюмировал военкор.