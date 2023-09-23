«Убедить украинцев в возможности победы» – в Киеве не нашли военного смысла в ударах по Крыму

Вадим Москаленко.  
23.09.2023 20:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Украина


Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе имеет чисто пропагандистское значение и призван внушить украинцам веру в возможность победы.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе имеет чисто пропагандистское значение и призван...

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«Военных возможностей полноценно войти в Крым и освободить его у Украины абсолютно нет. На нанесение этих ударов – это маркер войны на истощение, когда главная цель – ресурсы, резервы и штабы противника.

И это символический знак, который несёт ощущение возможной победы для украинского общества и союзников. С другой точки зрения, он имеет дестабилизирующий эффект на российское общественное мнение», – сказал Бортник.

«Военный эффект от этого удара небольшой. Мы понимаем, что в этом штабе давно никто не сидел, с него никто не управляет Черноморским флотом. Но политико-символический эффект имеет место», – добавил политолог.

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